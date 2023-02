Entre Carnaval, workshops e música. As nossas sugestões culturais para os próximos dias.

O que fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Entre Carnaval, workshops e música. As nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Sexta-feira (10), 19 Rue Sigismond, das 19h às 20h30

"Atelier de Chant"

Venha cantar, experimentar, gritar e rir neste atelier de canto organizado pela All in One . Uma atividade com um custo de 35 euros e que é destinada a todos os que querem sair da sua zona de conforto ou simplesmente ganhar confiança.

Sexta-feira (10), Fabrik, 33, rue de la gare, 7535 Mersch, a partir das 22h30

Dj set "Go APE mam Dj Mape"

Situada numa antiga fábrica desativada perto da Gare de Mersch, a Fabrik é o sítio ideal para dançar e fazer a festa. A música estará a cargo de dj Mape, entre as 22h30 e as 3h.

Sábado (11), Shopping Center Cloche d’Or, das 12h às 19h

CMCM en tour

De norte a sul do país a seguradores CMCM vai estar disponível para responder a todas as questões sobre saúde no autocarro CMCM. Este fim de semana será na capital.

Sábado (11), Bibliothèque enfantine multilingue, 6 Rue Tony Bourg, das 16h às 17h

Atelier de leitura interativo - Coin de lecture "Il était une fois..."

Crianças a partir dos 3 anos poderão assistir a este workshop onde lerão o livro "Monster love" de Rachel Bright e farão a seguir pinturas faciais. O livro conta a história de um monstro bom que vive num mundo rodeado de coisas fofinhas, uma história sobre como às vezes, quando menos esperamos, o amor nos encontra. O registo prévio é obrigatório e a presença de um adulto é obrigatória. Uma atividade em português.

Sábado (11), MissBak, 120 Rue de l’Alzette, 4011 Esch-sur-Alzette, das 14h30 às 16h

Workshop de sabões

Venha fabricar pequenos sabões coloridos e com diferentes texturas e materiais no atelier "Petits Savons Nomades". Uma boa ideia para uma prenda que poderá levar para casa e oferecer aos seus amigos. Uma atividade com um custo de 30 euros.

Domingo (12), Museu Kulturhuef, 54, Route de Trèves, L-6793 Grevenmacher, das 15h às 16h

Visita guiada à exposição "Gutenberg Revisited"

Explore o mundo da impressão de livros na exposição "Gutenberg Revisited". Poderá imprimir uma lembrança numa prensa de mão histórica ou descobrir uma prensa de segunda mão pronta a imprimir para os mais pequenos. Também terá acesso a um folheto para as crianças com muitos quebra-cabeças e uma mochila com diversas ofertas.

Domingo (12), no Disc Golf Club Luxembourg, Dudelange, das 10h às 12h

Descubra o Disc Golf

Deverá inscrever-se no grupo do Facebook "Découverte Disc Golf" para descobrir esta atividade num ambiente inclusivo encorajador com sua família amigos ou sozinho e praticar um dos desportos de crescimento mais rápido do mundo.

Domingo (12), no Mudam, Kircheberg, a partir das 15h

Performance de Tomoko Sauvage

Tomoko Sauvage é uma música e artista sonora que trabalha há vários anos com instrumentos híbridos que combinam água, cerâmica, amplificadores subaquáticos e componentes eletrónicos. As suas atuações propõem um diálogo entre a dinâmica imprevisível dos materiais utilizados e um conjunto de gestos ritualizados e lúdicos.

Domingo (12), no Duerfzenter Koler, 38 rue Principale, Garnich, das 14h às 18h

Baile de Carnaval para crianças

Música e animação com o dj Lucien. A comida e as bebidas serão disponibilizadas.

