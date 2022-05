Muita dança, mercados locais e corrida para os mais fit. Há muito para fazer entre sexta e domingo.

O que fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Muita dança, mercados locais e corrida para os mais fit. Há muito para fazer entre sexta e domingo.

Sexta-feira (27), na Villa Vauban

Visita guiada à exposição permanente da Villa Vauban

Foto: Pierre Matgé

Todas as sextas-feiras pode participar numa visita guiada gratuita à exposição permanente "Um Passeio pela Arte. Desenhos e esculturas europeias, séculos XVII – XIX". A exposição permanente na Ville Vauban leva o visitante numa viagem através de três séculos de criação artística: desde o século XVII holandês, passando pelos lugares de sonho da Itália, até à pintura francesa em meados do século XIX. Além de estilos e períodos com muitas obras-primas, a exposição inclui também pequenos formatos e miniaturas, bem como uma espetacular sala dedicada às aquisições feitas por Pescatore, doador e benfeitor da Cidade, no leilão de obras na posse do Rei Guilherme II dos Países Baixos em 1850.

Sexta-feira (27), às 20h, no Teatro d’Esch

Bailado de flamenco "Joy and Crying"

Foto: DR

Quem disse impossível? Certamente que não José Galán. Para o coreógrafo sevilhano, o flamenco é a expressão pura e simples das nossas emoções. A bailarina Lola García-Baquero é cega. E, tal como ela, ao ritmo das vibrantes canções de flamenco escolhidos pelo diretor da companhia Flamenco inclusivo, todos os intérpretes contam uma história pessoal marcada por um corpo que os restringe. Aqui, os handicaps não os limitam.

Sábado (28), partir das 8h, na praça Jan Palach, capital

Feira da pulga

A feira, ou mercado da pulga, na praça Jan Palach oferece aos caçadores de pechinchas e visitantes artigos usados, velhos, originais e invulgares postos à venda por profissionais.

Sábado (28) e domingo (29), todo o dia, no 62, Route d’Abweiler, Bettembourg

Festival Beautiful Decay

Beautiful Decay é o seu festival de dois dias de música, arte, gastronomia e desporto.

Sábado (28), às 11h30, Dudelange

Abertura oficial do primeiro Mercado Alternativo

Um mercado onde estarão empresas locais, artistas e artesãos, métodos de produção inclusivos e produtos que respeitam as pessoas e o ambiente, e canais ecológicos.

Sábado (28), às 10h, Aalt Stadhaus, Differdange

Festival Europeu de Música para a Juventude

Foto: Site Ville de Differdange

REMIX22 é o nome da edição 14 do Festival Europeu de Música para a Juventude 2022. Alunos e estudantes talentosos de música, dança e teatro vindos de 23 países europeus vão oferecer espetáculos durante dois dias em diversos lugares.

Sábado (28), das 13h às 21h, no 29, rue de Strasbourg

Dança LuxAfro Workshop

Gosta de dançar e quer descobrir danças de toda a África? O Workshop LuxAfro disponibiliza aulas com um profissional de dança africana. O acesso é gratuito até aos 18 anos. A partir dos 18, os bilhetes custam 5 euros por pesso.

Sábado (28), às 12h, Banannefabrik, 12 Rue du Puits

Espetáculo "Great Britain"

Não apenas uma reflexão sobre como retratá-la, mas uma audiência ao vivo com a Sra. Thatcher, a 'Dama de Ferro'! Salvadora ou bruxa? Amá-la ou odiá-la? Ela dividiu a nação como nenhum outro político, mudando para sempre a face da política britânica e mesmo mundial. Ouça novamente as suas filosofias, a sua inspiração e a sua lógica, e aproveite a oportunidade para lhe fazer uma pergunta! Sim, faça-lhe o que quiser, e ela responderá. Cheia de risos mas, ao mesmo tempo, de pensamentos e discussões sérias, porque tal como as perguntas do público, cada atuação é diferente! Pip Utton é um dos melhores atores de teatro a solo do mundo. Nas últimas duas décadas, escreveu e interpretou alguns monólogos de sucesso.

Sábado (28), às 20h, nas Rotondes

Concerto dos BRNS

Foto: BRNS/Mayli Sterkendries

O grupo de Bruxelas BRNS apresenta um rock, pop barroco e indie rock.

Sábado (28), a partir das 16h, na Pétrusse

Maratona noturna ING

Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort

Mesa Verde & Ultraschall unem forças para a Noite ING Marathon Convidam todos a celebrar na Pétrusse (Rue Paul Séjourné) para a melhor experiência ao ar livre da cidade. Um local nunca visto mesmo ao lado da maratona ING com instalações de luz de cortar a respiração pela LEO Light Village. Haverá música e dança até à meia-noite.

Domingo (29), às 17h, na capital

A gestão do património UNESCO no Luxemburgo

Foto: Shutterstock

No quadro dos "10 anos de paisagem urbana histórica". A visita explica no terreno as medidas levadas a cabo pelo Estado e pela cidade do Luxemburgo para preservar a autenticidade e integridade do espaço de valor excecional "Luxemburgo antigos bairros e fortificações".

Domingo (29), das 12h às 18h no Jardim de Inverno, 12 Av. des Hauts-Fourneaux, Esch-sur-Alzette

E22: Workshop Paroles TO-GO

Está quase pronto! Venha imprimir a sua letra favorita no último dia de abertura do quiosque MIXER no Jardim de Inverno de Belval.

