Exposições, concertos e uma competição de poesia. Vamos a isso?

Cultura 2 min.

Guia cultural

O que fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Exposições, concertos e uma competição de poesia. Vamos a isso?

Sexta-feira, 1 de abril, Centre Des Arts Pluriels, Ettelbruck, 20h

Concerto de Nancy Vieira

A cantora cabo-verdiana sobe ao palco para apresentar os temas do último álbum, "Manhã Florida". O alinhamento vai contar também com temas de outros álbuns e, claro, com clássicos da morna, como prometeu a artista em entrevista ao Contacto.

Sexta-feira, 1 de abril, Chambre des Salaries, Bonnevoie, das 8h às 19h

Exposição Arstsmanif no Festival das Migrações, organizado pelo CLAE

Entre formas e quadros, esculturas num encontro de culturas e arte contemporânea numa exposição que pode ser vista até 4 de maio.

Sexta-feira, 1 de abril, nas Rotondes, às 20h

Competição de poesia: Lux' Poetry Slam

Lux’ Poetry Slam, um dos mais importantes eventos de slam - competição de declamação de poesia ao vivo - no Luxemburgo, está de volta para a sua 12ª edição. No final de uma noite de extravagância verbal, haverá apenas um sobrevivente na arena. Ele ou ela será o vencedor do Lux' 12 Poetry Slam. Numa primeira volta que não será um cruzeiro no rio Moselle, caberá ao público luxemburguês impulsionar um herói nacional para a competição internacional.

Sábado, 2 de abril, na Kulturfabrik, às 19h30

Maale Gars & Frënn Squas Am Haff

Sobre as origens de Maale Gars; "O nome é a origem do projeto", segundo o próprio Thomas Roland. O músico encontrava-se numa espécie de má situação que o levou a iniciar este projeto luxemburguês no hip-hop. Foi nesta busca que os seus colegas começaram a chamar-lhe "Maale Gars"; por outras palavras, "o tipo que se dá sempre bem".

Sábado, 2 de abril, no Grande Auditório da Philharmonie, às 20h

Concerto "Lado a Lado", de Gershwin/Copland/Bernstein

Fazer música com os outros é uma experiência única para todos especialmente quando os alunos dos conservatórios do Luxemburgo tocam um concerto ao lado de membros da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo. "Side by Side" é o título da série que leva estudantes e profissionais juntos numa viagem inesquecível à América no Grande Auditório da Philharmonie. Sob a orientação especializada de Carlo Jans, tocaram obras de Leonard Bernstein, George Gershwin e Aaron Copland.

Domingo, 3 de abril, no Grande Auditório da Philharmonie, às 19h

A Paixão Segundo São Mateus de Bach dirigida por Philippe Herreweghe

A Paixão Segundo São Mateus de Johann Sebastian Bach é um marco da história da música e uma confissão de fé profundamente comovente. Philippe Herreweghe gravou a obra monumental duas vezes durante a sua vida e continua a aperfeiçoar a sua interpretação, que toma sempre como referência a palavra cantada, com o Collegium Vocale Gent, que Herreweghe fundou há mais de 50 anos. Antes do concerto, o internacionalmente conhecido estudioso de Bach de Leipzig Michael Maul dá uma palestra em alemão na Salle de Musique de Chambre às 18:15 h, oferecendo uma visão abrangente deste cenário único da paixão e do seu contexto histórico.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.