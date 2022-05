Arte, dança, música e multiculturalidade. As nossas propostas culturais para este fim de semana.

Cultura 2 min.

Guia

O que fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Arte, dança, música e multiculturalidade. As nossas propostas culturais para este fim de semana.

Sexta-feira (20), na LuxExpo The Box, a partir das 16h

Feira de Arte do Luxemburgo

Foto: Lex Kleren

Mais de 80 galerias e 3.000 obras vão estar expostas na Feira de Arte do Luxemburgo que oferece uma outra visão da arte contemporânea. Uma oportunidade única para descobrir novos talentos.

Sexta-feira (20), no Teatro d’Esch, às 20h

Esch2022 – Mailles

"Para mim, a beleza reside na insubordinação". Com Mailles, a coreógrafa, cantora e autora Dorothée Munyaneza criou uma dança e performance vocal para sete artistas africanas ou de ascendência africana. Cada uma das suas vozes e corpos conta uma história única de viagem, empenho e força. Em colaboração com a artista e designer Stéphanie Coudert, o traje e o tecido fornecem um fio comum em palco.

Sábado (21), na Schungfabrik, Kayl, Luxemburgo, às 20h

Esch2022: Hip-hop com Patchwork

Uma peça de dança interpretada por dançarinos de hip-hop do Luxemburgo. Narra o encontro de pessoas de diferentes origens no país e convida o público a questionar a definição de identidade. Como é formada, deformada e transformada através das experiências e oportunidades da vida?

Sábado (21) e domingo (22), na Aalt Stadhaus, Differdange, entre as 10h e as 18h

Differdance Days - Atelier Move Zone

Lucoda convida-o(a) a pôr-se em movimento, libertar a sua expressão e redescobrir as tradições das danças do passado.

Sábado (21) e domingo (22), na Praça do Mercado, Differdange, entre as 12h e as 20h

Festival das Culturas

Foto: Claude Piscitelli

Pela 21ª vez, Differdange irá celebrar a sua diversidade com um festival de culturas. O antigo Festival Multikulti é uma oportunidade de viajar pelo mundo através de atuações musicais e da gastronomia. A edição de 2022 voltará a oferecer um novo espaço, mais orientado para a família.

Domingo (22), no Mudam, entre as 15h e as 17h

Projeção cinematográfica: "Fronteiras na América Latina"

Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Exibição de três documentários que focam nas questões fronteiriças dentro e fora da América Latina: "BAB SEBTA", por Randa Maroufi; "Costurando Fronteiras", por Mohamad Hafeda; e "Terras", por Maya Da-Rin.

Domingo (22), no den Atelier, às 19h

Concerto dos Suede

Foto: Wikipedia/Ed Webster

Os Suede deram o pontapé de saída para a revolução pop britânica dos anos 90. Depois de terem passado pelo Luxemburgo durante a digressão europeia de 2013, a banda de Brett Anderson regressa aos palcos do país para tocar o álbum "Coming Up", de 1996.

Domingo (22), nas Rotundes, às 20h

Concerto Ducks Ltd

Quando Tom McGreevy (voz, guitarra, baixo, teclados) e Evan Lewis (guitarra, baixo, e bateria) se conheceram, rapidamente reconheceram algo um no outro: um amor resoluto pelo indie pop subestimado dos anos 80. Como Ducks Ltd., entraram em cena no final de 2019.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.