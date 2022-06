Muita música em Esch, mercado da pulga e chá dançante. As nossas propostas culturais para os próximos dias.

Guia

O que fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Muita música em Esch, mercado da pulga e chá dançante. As nossas propostas culturais para os próximos dias.

De quarta a domingo (8 a 12), no Parc Gaalgebierg, em Esch-sur-Alzette

Francofolies Esch 2022

Uma nova edição, uma nova programação e um novo formato. Em 2022, a festa Francofolies Esch/Alzette convida-o de 8 a 12 de junho para novas festividades como parte do Esch2022, Capital Europeia da Cultura.

Foto: DR

Tal como no ano passado, o festival será realizado no parque Gaalgebierg e será produzido em colaboração com o Kulturfabrik e o Teatro de Esch, que acolherão igualmente concertos.

Há um novo cartaz para esta edição: PNLmusic – Damso – Clara Luciani – Grand Corps Malade Officiel – Roméo Elvis – Juliette Armanet – Eddy de Pretto – Gaël Faye – Hoshi – Guillaume Aldebert – Ibeyi – Bon Entendeur – Vladimir Cauchemar – Mezerg – Thylacine Sofiane Pamart – Lujipeka – Alcest – Noé Preszow – Charlotte Foret – Lucie Antunes – The Jungle – WATCH MEN FALL – Francis of Delirium.

Sábado (11), entre as 8h e as 18h, Place D’Armes, Luxemburgo

Feira da pulga

O mercado na Place d'Armes, no coração da capital, oferece aos caçadores de pechinchas e visitantes bens móveis, velhos, originais e invulgares postos à venda por profissionais, ao contrário da venda em garagem reservada a particulares.

Domingo (12), às 11h, na Philharmonie

"Concert-apéritif vi"

O grupo composto por Hélène Boulègue, flauta, Philippe Gonzalez, oboé, Arthur Stockel clarinete, em fagote, David Sattler, Andrew Young em horn e Manuel Vieillard no piano interpretam obras de Nikolai Rimsky-Korsakov, André Caplet e Albert Roussel.

Domingo (12), às 14h, no Museu da Cidade do Luxemburgo

Visita guiada: Colecionar, uma arte sagrada

Foto: DR

Com esta exposição, o museu quer mostrar como os objetos chegam às suas coleções, nomeadamente os de património religioso. A visita guiada com a duração de uma hora exige marcação prévia.



A arte de colecionar é uma das tarefas mais originais dos museus e tem as suas raízes nos armários aristocráticos de arte e curiosidades do início do período moderno, que se destinavam a representar a ordem divina do mundo através de objectos extraordinários ou raros.

Domingo (12), às 15h, no CASINO 2000, em Mondorf- Les -Bains

Chá dançante

Foto: Guy Jallay

Venha redescobrir a alegria de dançar dos ritmos mais clássicos, ao rock, tango, salsa e valsa. Os bilhetes custam oito euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.