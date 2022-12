O humorista João Paulo Rodrigues, o famoso "Quim Roscas", desvenda como é a vida de riso com "Zeca Estacionâncio" e em "Curral de Moinas", fala do sucesso do filme e da vida na estrada com os com espetáculos cheios pelo país e comunidades.

"O que a malta quer é rir, e fazer rir os portugueses"

Os tempos não estão fáceis. Depois da pandemia, a guerra na Ucrânia e o aumento do custo de vida estão a preocupar e azedar a vida dos portugueses, e de quase todo o mundo.

Contra as agruras, "rir é o melhor remédio", já se diz há muito, e este é também, o lema de "Quim Roscas" e "Zeca Estacionâncio", ou melhor, dos atores João Paulo Rodrigues e Pedro Alves, que desde há 20 anos andam a divertir os portugueses de Portugal e nas comunidades, a soltar-lhes gargalhadas, com os espetáculos de stand-up comedy.

Este ano, a explosão de riso é maior, e a culpa é do filme "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo". protagonizado pela dupla, que estreou em agosto em Portugal. O filme tem andado pela Europa, nomeadamente, no Luxemburgo, Suíça e Bélgica.



No Grão-Ducado, era para estar em exibição apenas duas semanas, mas as salas cheias e o sucesso de bilheteira prolongaram a sua estadia por mais quatro semanas, continuando ainda em cartaz. Também na Bélgica, a sua exibição foi prolongada, tendo estado também em cartaz na Suíça, em cinco cidades.

Com o "Quim Roscas", João Paulo Rodrigues perde a vergonha e diz o que lhe apetece. Glam Celebrity e Mike Seargent

Em Portugal, o país da localidade fictícia "Curral de Moinas", as trapalhadas de "Quim" e "Zé" transformaram-se no filme português mais visto de 2022, e o sexto mais visto em geral, à frente de blockbusters como "The Batman" ou "Mundo Jurássico".

A comédia "curralmoinense" já foi vista por cerca de 315 mil espetadores, o que faz dele também o quarto filme português mais visto de sempre, logo a seguir ao seu antecessor, "7 Pecados Rurais", de 2013.

Na edição deste ano dos Prémios Quinto Canal, de televisão e cinema, "Curral de Moinas" acaba de vencer em todas as categorias de cinema, foi eleito o Melhor Filme Nacional, com o Melhor Elenco, Melhor Realizador, e Melhor Argumento.

Mas as "parolices" dos "pacóvios" "Quim Roscas" e "Zeca Estacionâncio" vão muito para além do cinema, com João Paulo Rodrigues e Pedro Alves a passarem "a vida na estrada", com o seu espetáculo por todo o país e além-fronteiras. No dia 19 novembro, a dupla atuou em Zurique, Suíça, para mais uma "sala cheia", como conta João Paulo Rodrigues, "muito feliz". "Por coincidência, o nosso espetáculo que já estava agendado há muito, realizou-se à mesma hora da estreia do filme 'Curral de Moinas' na cidade, pelo que não pudemos ir cumprimentar os portugueses no cinema".

Vida de diversão e disparates

Como se explica o longo êxito desta dupla de rosáceas no rosto, monocelhas (sobrancelhas pegadas), e vestes garridas para quem a vida é só diversão, anedotas e disparates?

Já lá vão 20 anos, desde a criação e estreia de "Roscas" e "Estacionâncio", em palco, e depois no programa "Telerural" da RTP, mas ainda hoje o comediante João Paulo Rodrigues se confessa impressionado e orgulhoso com o grande "apego" dos portugueses aos dois "simplórios".

Desde que começamos, as pessoas sempre gostaram de nós, e fizeram questão de nos dizer. No fundo, penso que é por fazermos um humor simples, popular. João Paulo Rodrigues

"Não sei, é uma mística que existe e não conseguimos explicar, mas desde que começamos, as pessoas sempre gostaram de nós, e fizeram questão de nos dizer. No fundo, penso que é por fazermos um humor simples, popular, não gozamos com questões políticas, de futebol, religiosas ou outras pessoas. Nos espetáculos ao vivo, brincamos e gozamos um com o outro, connosco próprios, ou com a mulher um do outro (risos), em situações que fazem parte da nossa portugalidade", diz João Paulo Rodrigues, 44 anos, ao final da tarde de sexta-feira, antes de se fazer à estrada de Leiria para Fafe, para mais um espetáculo.

No dia seguinte, ele e Pedro Alves voariam até Zurique para divertirem a comunidade lusa naquele país. "Já chegámos a ter dois espetáculos no sábado e dois no domingo. Andamos sempre na estrada, mas com muito prazer. Em média, fazemos entre 130 a 140 espetáculos por ano, em Portugal e nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. É muito bom", assume o humorista.

A dupla passa a vida na estrada com espetáculos ao vivo em Portugal e nas comunidades no estrangeiro. Crédito. Glam Celebrity e Mike Seargent.

A comédia popular, "bem à portuguesa", é também a alma do filme "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" que estreou num ano particularmente difícil, a nível económico e social. "As pessoas precisam do humor, de se rir, e o filme oferece esse humor simples, mas inteligente, muito bem escrito pelos argumentista Henrique Dias e o Frederico Pombares e produzido e realizado por Miguel Cadilhe", frisa o humorista salientando também que "Curral de Moinas" tem o "sotaque e as personagens rurais engraçadas que haviam nas aldeias dos nossos avós".

Os amigos do Grão-Ducado

Levar o humor e a diversão de "Quim Roscas" e "Zeca Estacionâncio" além- fronteiras é ainda mais especial para os dois humoristas. No Luxemburgo, já atuaram várias vezes, como lembra João Paulo Rodrigues, a última em dezembro do ano passado, em Ettelbruck.

Estamos sempre prontos para ir ao Luxemburgo, já temos lá muitos amigos. Ao longo dos anos, fomos criando relações de amizade com os portugueses que vão sempre ver o nosso espetáculo e falar connosco no final. João Paulo Rodrigues

"Estamos sempre prontos para ir ao Luxemburgo, já temos lá muitos amigos. Ao longo dos anos, fomos criando relações de amizade com os portugueses que vão sempre ver o nosso espetáculo e falar connosco no final, como também acontece nas outras comunidades onde vamos, como a França, Suíça, Canadá, Estados Unidos e outras. É muito giro e gratificante ver como as pessoas continuam sempre a acompanhar-nos e fazem questão de estar connosco", lembra o ator reforçando que o Grão-Ducado está sempre na agenda internacional. "Em breve iremos lá outra vez", promete João Paulo Rodrigues.

Questionado se já dava para criar um "Curral de Moinas" no Grão-Ducado, o ator ri e assume: "Claro que sim. Ia ser bem giro. Temos lá muitos 'curralmoinenses' e a prova disso, são as salas de cinema cheias nestas quatro semanas". Os dois publicaram até um vídeo especial de agradecimento aos portugueses no Luxemburgo pelo sucesso do filme neste país.

Há 20 anos a fazer rir

A dupla nasceu em 2001 e, desde então, "andamos sempre pelas comunidades onde somos sempre muito bem recebidos", frisa o comediante. E acrescenta: "É como o Pedro diz, quando estamos nas comunidades parece que não saímos de Portugal, sentimo-nos sempre em casa, junto dos nossos fãs amigos. No Luxemburgo, essa sensação ainda é mais forte, andamos pelas ruas e ouvimos falar português, tal é a dimensão da comunidade nesse país. É incrível".

Inseparáveis na estrada, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves são mais do que amigos, "somos como irmãos" e, para o humorista, "metade do sucesso" de "Quim" e "Zeca" deve-se à diversão dos atores com os seus projetos.

"Continuamos a divertir-nos imenso nos espetáculos, e também nas gravações do filme, nós e todo o elenco, e esta alegria e boa disposição transparece para o público". Aliás, diz, "toda a gente nos pergunta: ’vocês devem-se ter divertido e curtido para caraças a fazer o filme’, pois percebem o quanto nos rimos, e só por isso, nós já ganhámos. O que a malta quer é rir, e fazer rir os portugueses".

O povo português sempre teve a capacidade de se rir de si próprio, de olhar para si e de rir do que faz, o que para mim é um sinal de inteligência. João Paulo Rodrigues

Com este humor e empatia, a dupla "caiu nas graças" do público. "O povo português sempre teve a capacidade de se rir de si próprio, de olhar para si e de rir do que faz, o que para mim é um sinal de inteligência". A prova? "Há pessoas que me dizem que já viram o filme três e quatro vezes, e a minha própria filha, de 12 anos, já o viu três vezes, e isso enche-nos de orgulho".

O que tem o "Quim Roscas" do João Paulo Rodrigues? "Muito. O 'Quim' diz coisas que o João Paulo não pode dizer, naquela personagem de risco ao meio no cabelo e roupas parolas, dá-me para extravasar e dizer tudo o que me apetece, sem preocupações, preconceitos ou vergonha", confessa a rir. Vinte anos é muito tempo, e as duas personagens "vão crescendo connosco, já são uma parte da nossa personalidade".

Piloto e músico

A carreira deste humorista não se reduz apenas ao "Quim Roscas", e só esse, já o faz andar a mil. João Paulo Rodrigues é multifacetado: faz televisão, está na RTP e um dos seus programas, "Missão 100% Português", que co-apresenta com a atriz Vera Kolodzig, vai estrear a sua edição de inverno, gosta de cantar e agora está a frequentar um curso de piloto de aviação comercial. Já Pedro Alves, além dos espetáculos da dupla, está na novela "Festa é Festa", da TVI, onde dá vida ao caricato “Bino”.

João Paulo Rodrigues admite que a sua vida "é uma roda viva", mas adora todos os projetos. Finalmente, em breve, vai realizar outro sonho: lançar um disco. "Já andava a ameaçar há muito, e a malta foi pedindo, pedindo. Compus as músicas com calma, já estou a gravar o meu disco, que no final deste ano ou início do próximo, vai ser lançado. Acho que vai ser um bom ano, para mim, na música".

3 "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" Crédito: Filbox

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" Crédito: Filbox "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" Crédito: Filbox "Curral de Moinas: Os Banqueiros do Povo" Crédito: Filbox

O pouco tempo livre que lhe resta dedica-o às suas duas filhas, de 12 anos e de seis, fruto do anterior casamento. Por elas, faz ainda mais quilómetros de estrada, pois vive em Lisboa e as filhas moram em Leiria, com a mãe.

Temos de andar por fora, aproveitar para trabalhar enquanto temos saúde, para que não falte nada às minhas filhas e aos filhos do Pedro. João Paulo Rodrigues

"Temos de andar por fora, aproveitar para trabalhar enquanto temos saúde, para que não falte nada às minhas filhas, e aos filhos do Pedro. Mas, sempre que posso estou com elas, desligo os telemóveis e passamos tempo de qualidade juntos. As minhas filhas compreendem que a minha vida é na estrada e não me cobram, mas é complicado, temos saudades".

É com enorme carinho que fala das filhas. A mais velha, é a fã nº1 do "Quim Roscas" e "anda agora a descobrir coisas que o pai gravou há anos e anos, vem mostrar-me e depois partilha com os amigos no WhatsApp. É muito engraçado". Já a mais nova, "começa agora a perceber que sou conhecido e diz-me: 'pai, tu és famoso', ficando admirada quando as pessoas me pedem autógrafos", conta, divertido, João Paulo Rodrigues.

"Quim" e "Zeca" vão continuar a viajar por Portugal e, também, pelo estrangeiro, esperando voltarem a visitar os amigos "curralmoinenses" do Grão-Ducado para o ano.

