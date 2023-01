Sam Mendes, realizador do próximo filme da saga James Bond, gostaria de ter o treinador português no papel de vilão.

O próximo vilão de 007? "José Mourinho, não há melhor"

Será que o special one do futebol irá tornar-se também "especial" em Hollywood? O realizador britânico Sam Mendes, que irá pela terceira vez levar ao grande ecrã um filme da saga do espião James Bond, lançou o desafio a José Mourinho.

"Quem daria um grande vilão de James Bond? José Mourinho. Não existe alguém melhor, ou há?", respondeu Sam Mendes ao jornal britânico The Guardian.

Se, de momento, Mourinho, treinador da AS Roma "protagoniza" a saga sobre o próximo selecionador nacional, sendo o preferido do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, para ocupar o lugar de Fernando Santos, o special one já confessou que gostava de sair da sua 'zona de conforto': o futebol. Isso mesmo declarou após ter participado no videoclipe musical do influente rapper britânico Stormzy, "Mel made me do it".

Aliás, uma das frases mais famosas do carismático técnico "I prefer not to speak. If I speak, I am in big trouble" ("Prefiro não falar. Se falo, vou meter-me em grande sarilho"), dita em 2014 quando orientou pela primeira vez o Chelsea, aparece no vídeo.

A proposta de dar vida a um vilão de uma das sagas mais famosas da história do cinema dará certamente que pensar.

José Mourinho à frente da seleção nacional? O treinador português da AS Roma é o nome mais apontado para suceder a Fernando Santos ao comando da equipa das 'quinas'.

Tal como no futebol

Fã de futebol, Sam Mendes, galardoado com o Óscar por "Beleza Americana" e o Globo de Ouro por "1917", compara mesmo a realização de um filme à missão de um selecionador de futebol que trabalha "sob stress, tática e estratégia".

"Dirigir não é diferente de treinar, no sentido de que cada jogador [como cada ator] precisa de algo diferente: alguns precisam ser pressionados, outros precisam de se sentir seguros, alguns precisam trabalhar no seu ritmo, outros de serem dirigidos", realça Sam Mendes que já realizou dois anteriores filmes de 007, "Skyfall" e "Spectre".

"Várias vezes disse a mim mesmo que um dos poucos trabalhos no mundo do espetáculo, se é que se pode chamar espetáculo ao desporto, é que existe tanta pressão em dirigir um dos filmes de James Bond como orientar a seleção inglesa. E não me importava nada de ter uma conversa agradável com Gareth Southgate sobre isto", realçou o realizador britânico, de 57 anos.

