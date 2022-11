Veja os filmes portugueses que vão estar em destaque no Luxemburgo entre 11 e 18 de novembro.

"O Pai Tirano" abre festival de cinema português na capital

Henrique DE BURGO

"O Pai Tirano", do realizador João Gomes, é o filme escolhido para abrir o 13° festival do Cinema Português no Luxemburgo, que decorre de 11 a 18 de novembro.

A abertura terá lugar no dia 11 de novembro (sexta-feira), às 19h, no cinema Utopia (16, Avenue de la Faiencerie), na capital, e tem entrada livre, com lugares limitados.

O filme é uma nova versão do clássico da comédia à portuguesa de 1940 realizado por António Lopes Ribeiro e centra-se nos encontros e desencontros amorosos e profissionais de uma companhia de teatro, numa peça por ela encenada.

A 12 de novembro (sábado), no mesmo espaço Utopia, é exibida a animação "Os demónios do meu avô" (20h), também com entrada gratuita.

A partir de domingo, os filmes vão passar a para a Cinemateca da Cidade do Luxemburgo (17, Place du Théâtre), com entrada paga, a começar com a ficção "Listen", enquanto na segunda-feira será a vez do drama "O último banho".

A 15 de novembro (terça-feira) é projetado o documentário "A colónia luxemburguesa", seguida de um debate com a realizadora Dominique Santana.

Na quarta-feira é exibido "O ano da morte de Ricardo Reis", de João Botelho, terminando o festival na sexta-feira (18), com o filme "Raiva", de Sérgio Tréfaut.

O festival é organizado pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo e pelo Instituto Camões e conta com a parceria da Rádio Latina.

