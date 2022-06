O novo prémio literário José Saramago trai o legado do Nobel e transforma-o numa marca para ser mastigada ao ritmo da rotação dos escaparates. Por Raquel Ribeiro.

Opinião Cultura 4 min.

Cultura

O novo velho prémio José Saramago

Raquel RIBEIRO O novo prémio literário José Saramago trai o legado do Nobel e transforma-o numa marca para ser mastigada ao ritmo da rotação dos escaparates.

A escritora Joana Bértholo chamou-me a atenção, há umas semanas, para o facto de o (novo) Prémio Literário José Saramago não ser já o (velho) Prémio Literário José Saramago. Confesso que andava distraída porque há anos que não escrevo ficção e já tinha deixado de ter idade para concorrer ao Prémio que leva o nome do Nobel português.

(...) o que Joana Bértholo chama de "captura" do (novo) Prémio Saramago pela Porto Editora na edição de 2022 é já só o mercado a funcionar em pleno com a 'marca Saramago' no ano do seu centenário.

Saramago só começou a publicar depois dos 40 anos. Mas o mercado foi sempre predatório na busca dos jovens, das novas vozes, dos originais. Em 1999, Saramago decidiu que este seria um prémio para um autor com menos de 35 anos (depois alterou-se para 40). Autores como Paulo José Miranda, José Luís Peixoto, Valter Hugo Mãe, Ondjaki, Adriana Lisboa (muitos homens, apenas duas mulheres, porque será?) foram alguns dos contemplados entre 1999 e 2019.

Esta limitação etária, afinal irónica e contraditória com a vida e obra de Saramago, excluiu ao longo dos últimos 24 anos excelentes autores (em Portugal, no Brasil, em Angola) de concorrer e assim se tornarem "herdeiros" do Nobel. Autores que publicavam um grande romance aos 36 anos já não podiam ser considerados. Saramago nunca ganharia o "seu" prémio.

Mas o que Joana Bértholo chama de "captura" do (novo) Prémio Saramago pela Porto Editora na edição de 2022 é já só o mercado a funcionar em pleno com a 'marca Saramago' no ano do seu centenário. O que muda? Mantém-se o limite dos 40 anos, continua a busca pelo elixir da juventude, mas em lugar de se galardoar um autor publicado, o novo prémio só contempla originais.

Talvez faça sentido um parêntesis para leitores que poderão pensar que isto é apenas um arrufo entre escritores, essa "elite" que se digladia pelas migalhas do sector. Digo migalhas, porque o autor é, de facto, o elo mais fraco destas estruturas predatórias, sobretudo desde que foram capturadas por grandes grupos económicos.

Afinal, sr. ministro, a Cultura é "um apêndice" Pedro Adão e Silva esteve no Parlamento a dizer que a precariedade, no sector da Cultura, "não é um mal absoluto".

Nos últimos 20 anos assistimos ao desmantelar de todo o sistema literário português através da concentração de dezenas de chancelas em grandes grupos (como a Leya e a Porto Editora), também elas parte substancial da distribuição e da venda, que concentram em si uma enorme percentagem de todo o sector do livro. Preconizaram uma política de terra queimada contra livrarias independentes, pequenas e médias editoras independentes, saqueando um sector já em si débil.

Não cabe aqui uma análise (estética? ideológica?) do que esta concentração fez à criação literária em Portugal. Esperemos pelos académicos ou pelos críticos literários que (ainda) dela tenham noção, e se debrucem (eventualmente de forma livre?), para entender que se um sector está praticamente nas mãos de uns poucos, os livros não serão nunca para os muitos.

Os escritores também estão nas mãos de uns poucos. E este novo prémio Saramago é exemplar. O prémio é, na prática, um vínculo de edição em exclusividade à Porto Editora por 10 anos, incluindo futuras obras (em co-autoria também), comprando propriedade intelectual sem adiantamento. Como diz Bértholo no Facebook: "Um Prémio não é um contrato de exclusividade. Um Prémio não é uma prisão." Continua a autora, num post comentado e partilhado por inúmeros autores, livreiros e editores: "Cada um vai tratando dos seus dilemas privados sem olhar à situação colectiva, enquanto estas lógicas vão tomando conta de tudo. Até chegarmos mesmo a pagar pelas palavras. A Porto Editora é livre de organizar o Prémio que bem entender, com as alíneas que entender, com os valores que entender, mas não deveria poder para isso capitalizar o bom nome de José Saramago, o seu prestígio, os valores que representa, e que o presente regulamento menospreza – e muito me espanta que a Fundação [Saramago] o permita."

A transformação do prémio Saramago numa "cópia" do prémio Leya (50 mil euros para um romance inédito "deduzidos da retenção na fonte relativa a rendimentos de propriedade intelectual"), em busca do Santo Graal da originalidade e juventude, cooptando a liberdade criativa do seu vencedor à Porto Editora é enfim a "captura" do mercado que trai o legado do Nobel português.

Infelizmente, não surpreende: não foi nisto que o sector se transformou autofagicamente concentrado nas mãos de uns poucos? Qual é a parte sobre "o mercado auto-regula-se" ou a "concorrência é saudável porque estimula a diversidade" deste neo-liberalismo que também chegou aos livros e que ainda não quisemos aceitar?

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a América Latina e a Escócia Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e em Inglaterra. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. É professora de estudos portugueses na Universidade de Edimburgo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.