O novo príncipe dos palcos é português

Pedro Martins Beja é um autor e encenador filho de emigrantes e nascido na Alemanha. Com trabalho em vários teatros europeus, estreou no Luxemburgo e leva a Portugal em dezembro uma peça na qual se questionam a ideia de identidade e as relações do emigrante com o país de origem.

(Valdemar Cruz)

Pedro tem um sonho. Por vezes interroga-se se não será antes uma fantasia algo delirante. Parece-lhe uma ideia feita de inquietudes, ancorada num imaginário onde se acumula um oceano de projetos inacabados. Gostava de fazer sempre a mesma peça. Uma peça de teatro aberta à possibilidade de permanentes mudanças. Sem um texto fixo e definitivo. Com atores disponíveis para em cada dia absorverem novas abordagens. Novos caminhos. Gostava de partir de uma ideia, explorar um conceito, estrear e prosseguir com as representações durante dois anos. No final, a peça estreada já não seria a mesma peça. Porém, aquela peça, porventura nova, jamais seria aquilo em que pudesse ter-se transformado sem o ponto de partida do primeiro dia da primeira récita. Sem os caminhos percorridos e as mudanças operadas ao longo de dois anos.

Se precisasse de decidir qual é a minha identidade nacional diria que é filho de emigrantes. Isso para mim é muito importante. Pedro Martins Beja

A este filho de emigrantes nascido na Alemanha e radicado em Berlim agrada a ideia de risco contida num método de trabalho do qual resulta, por norma, chegar a uma nova produção com apenas dez ou quinze páginas escritas. Para Pedro Martins Beja, 42 anos, escritor e encenador, não se trata do risco pelo risco. É antes a paixão da descoberta. É um singular deslumbramento pelas palavras ditas. É o prazer de ver o espetáculo crescer a partir do diálogo com os atores. É o entusiasmo de ver uma ideia na aparência desastrada resultar quando posta em palco. Ou o contrário. É uma opção destinada a colocar-se à prova em cada instante. Chega a ter medo. Há prazos para cumprir. Mas há, sobretudo, aquela vertigem da obra nunca acabada. Essa quase impossibilidade de declarar o trabalho por terminado leva-o a duas horas antes da estreia de um espetáculo estar ainda em ensaios. Assim sucedeu com "O Começo Perdido: Mixtape #1", estreada no dia 9 de outubro no Théatre National du Luxembourg e apresentação no Teatro Nacional S. João, no Porto, marcada para 16 a 19 de dezembro.

A peça de teatro "O Começo Perdido" explora a ideia de mistura, materializada na cassete onde ao longo de anos se gravam diferentes músicas, umas sobrepostas às outras. Foto: Jessica Theis

A peça, representada por dois atores luso-luxemburgueses e um português, com uns 80% dos diálogos em português, explora questões de pertença e identidade no contexto da emigração. Representa um ponto de viragem na carreira deste autor e encenador com trabalho já desenvolvido em teatros como Schaubühne Berlin/Alemanha, Schauspielhaus Wien/Áustria, Theater am Neumarkt Zurich/Suíça, ou Tampereen Työväen Teatteri/Finlând . Pedro Martins Beja considera aquela peça marcante no seu percurso criativo. Pela primeira vez escreveu de raiz uma peça não baseada numa novela ou num filme. "Sempre escrevi muito, embora sempre baseado em algo", esclarece. E para quem gosta do risco, nada melhor do que apresentar como primeira incursão no mundo da criação teatral uma produção construída a partir de "Berlin Alexanderplatz", de Alfred Döblin, na edição de 2008 do HAU/Festival Berlin, porventura a mais importante instituição dinamizadora da produção independente berlinense.

O projeto estreado no Luxemburgo, e não obstante ter a emigração como ponto de partida, não constitui, nem uma exploração de estereótipos associados à vivência do emigrante na sua relação com o país de origem, nem um repositório de memórias de Pedro. Faz mesmo questão de desvalorizar a importância de se relacionar com o que possa recordar do seu passado. "Claro que uso fragmentos do que vi ou ouvi na minha infância, mas não são necessariamente memórias. Gosto de trabalhar com imagens e sons com os quais as pessoas se conectem, mas não segundo uma perspetiva biográfica".

Nascido na Alemanha, Pedro escreve em alemão. Consegue manter uma conversa em português, embora com ocasionais dificuldades, contornadas com o recurso ao inglês. Muito desprendido das questões de nacionalidade, sublinha não alimentar "essa coisa de Portugal". "Tenho pessoas que conheço lá, a minha família, tenho os meus pais que estão lá, lugares de que gosto, memórias que preservo, como ouvir Zeca Afonso, que esteve presente no meu imaginário desde criança" e está presente em "Mixtape".

"O Começo Perdido" explora a ideia de mistura, materializada na cassete onde ao longo de anos se gravam diferentes músicas, umas sobrepostas às outras. Ao fim de vinte ou trinta anos, diz, "já não se sabe qual foi o começo. Qual foi a primeira coisa que entrou na cassete. É algo que pessoas que nasceram como filhos de emigrantes conhecem muito bem. Sempre tiveram de lutar mais do que as outras pessoas, e esse é o meu princípio".

Quando se nasce e cresce num país que não é o dos nossos pais, estabelece-se uma relação diferente com as muitas histórias e contos que fazem parte do imaginário desse país. Quando se é estrangeiro ou emigrante, isso não é tão claro.

Cioso da sua condição de cidadão desprendido das amarras de algum nacionalismo castrador, reconhece, no entanto, a complexidade das misturas culturais com as quais é confrontado. "Quando se nasce e cresce num país que não é o dos nossos pais, estabelece-se uma relação diferente com as muitas histórias e contos que fazem parte do imaginário desse país. Quando se é estrangeiro ou emigrante, isso não é tão claro. Não temos todas as histórias. Não temos toda a história que faz parte de nós. Tens muito mais coisas para pensar sobre a tua própria história. Há um princípio que não é assim tão claro".

Se reconhece essa espécie de fosso mais ou menos profundo, conforme as circunstâncias de cada um, o encenador não vê essa situação como "necessariamente má". Olha-a, até, como uma oportunidade de desenvolver novas interseções entre diferentes espaços culturais.

Até porque, acentua, não faz uma elevada profissão de fé na identidade "como algo absolutamente claro. A identidade é muito frágil". Não confia muito em identidades, "sobretudo nacionais, ou religiosas". Duvida que estejamos em tempos nos quais seja ainda operativo acentuar aquelas formas de identidade. Prefere colocar o foco nas relações pessoais e na comunicação, em vez de se ater "a conceitos como isto sou eu, isto és tu, o meu país, o teu país, e por aí fora".

Não obstante viver na Alemanha como filho de emigrantes portugueses, Pedro diz nunca ter alimentado o sentimento de ser de outro lado. É a questão da pertença com tanta frequência refletida, consciente ou inconscientemente, no modo como o emigrante se relaciona com o lugar onde está, por não ser o lugar de onde é.

Imagens dos ensaios. A peça explora questões de pertença e identidade no contexto da emigração. Foto: Jessica Theis

Se nunca se pensou como Alemão, se a sua identidade nunca foi dizer-se português, o autor e encenador tem uma certeza: "Se precisasse de decidir qual é a minha identidade nacional diria que é filho de emigrantes. Isso para mim é muito importante".

Portugal é, assume-o, uma parte da sua história. Os pais são originários de duas aldeias próximas de Condeixa a Nova, na região de Coimbra. O pai partiu da aldeia de Regueira, e a mãe é de Casal de Misarela. São espaços alojados nas suas memórias de férias de Verão. Gosta de recordar aqueles tempos de infância, embora não se deixe seduzir por uma necessidade de identificação nacional. "Não tenho para Portugal, mas também não tenho para a Alemanha". De tal ordem que jamais requereu um passaporte alemão. Poderá não ser por acaso. Como também poderá não ser apenas fruto do acaso a constatação de que quando chega a um posto de controlo fronteiriço, é de Portugal o passaporte que tem para apresentar.

Nada disto é simples e parece-lhe até um pouco estranho. "É como se fosse importante para mim não ter o passaporte alemão. Não tenho esses sentimentos patrióticos de ser português, e, por outro lado, é importante para mim perceber que também não sou alemão".

A segunda geração de emigrantes viveu problemas específicos diferentes dos primeira geração. Já não se confrontou com o problema da língua, mas viu que tipo de experiências tinham os progenitores nos países de acolhimento. "Vimos bem como as pessoas tratavam nossos pais. Víamos como tinham dificuldade em conquistar o devido respeito".

Numa vida construída nos meios culturais, Pedro afirma nunca ter experienciado muitas situações de racismo, porque se expressa naturalmente em alemão, e está no mundo do teatro, "onde o racismo não é tão premente como noutras partes da sociedade". Mas viu o que os seus pais viveram, e isso é algo que não esquece e pensa ser importante recordar.

A ideia de pertença, muito viva na comunidade portuguesa no Luxemburgo, surpreendeu-o. Tal como o surpreendeu a relação com a língua da generalidade dos portugueses ali residentes, até os já nascidos no principado, como é o caso dos atores Hana Sofia Lopes e Fábio Godinho. Pedro Beja teve outra vivência. Desde logo, não gostava de frequentar o rancho folclórico, ao contrário da generalidade das crianças. Aquele era e é o espaço onde se cultivam e aprofundam amizades entre elementos da comunidade, e onde se fala a língua materna. A partir dessa meninice começa a ficar um tanto afastado da comunidade portuguesa. Ia uma vez por semana às aulas de português e a isso se resumiam os contactos com a língua, se se exceptuarem as conversas em casa com os pais.

Quando se insiste na tentativa de perceber o modo como aquelas opções poderão ter condicionado a sua ideia de pertença, Pedro é taxativo ao identificar, desde miúdo, os livros e a música como o seu lugar de pertença, "e não tanto um país, uma nacionalidade, que para mim é algo muito estranho. A primeira geração tinha mais esse sentimento. É aquela história do um dia vamos voltar. Portugal é que é em casa, e reconheço que isso era muito importante para a primeira geração. Para a segunda geração já não é assim", garante

Na Alemanha, em Berlim, está em casa. Sempre considerou triste e redutor viver 20, 30 anos num país, construir ali toda uma vida, sem perder nunca o sentimento de que aquilo não é estar em casa. É um outro lugar.

Pedro viu muitos amigos dos pais, ao fim de 40 anos, voltarem "para casa", como diziam. Desconhece se esta é uma verdade apenas empírica, mas tem a sensação de que muitos deles adoeciam ou morreram rapidamente. Perguntava-se sobre o porquê de aquilo suceder assim. Acredita haver uma espécie de choque, "porque não se regressa a casa. Aquilo a que chamam casa é um lugar completamente diferente daquele que se deixou quando se partiu. Depois de 40 anos nada é o mesmo". Regressam, e aquela terra imaginária afinal não existe.

Estreada no dia 9 de outubro no Théatre National du Luxembourg a peça tem apresentação no Teatro Nacional S. João, no Porto, marcada para 16 a 19 de dezembro. Foto: Jessica Theis

Existirão, sim, as histórias ancoradas num passado tantas vezes já mais imaginário do que retrato do real. Pedro não esconde o seu fascínio pelas histórias vindas do território a que os emigrantes chamam 'casa'. Uma delas ficou a conhecê-la apenas durante os ensaios da peça "Mixtape #1". Os atores Sofia e Jorge tinham protagonizado juntos uma série da RTP intitulada "Ministério do Tempo". A atriz encarnara a Rainha santa Isabel e, num dos intervalos dos ensaios, é evocado esse papel. Pedro mostra-se logo interessado e começam ali mesmo a improvisar sobre o tema do milagre das rosas a partir de uma dúvida colocada pelo encenador: "então, mas se era para dar pão aos pobres, o que é que aconteceu com o pão?", perguntou. Não havia resposta.

E foi importante tentar elaborar respostas. Até porque, sublinha Pedro, as histórias têm sempre uma intenção. Não é por acaso, diz, "que os fascistas quando chegam ao poder, os primeiros a quem atacam são os artistas. Porque sabem do poder das histórias, do poder da imaginação. Isto é importante, porque não se trata de impingir diretamente uma ideologia, mas veiculá-la através de histórias em que essa ideologia não está tão exposta ou não é tão visível".

O poder do que se conta é uma componente essencial para Pedro Martins Beja. Tem relutância em conceder que o teatro seja a sua vida. É o que faz agora, e admite saber desde o primeiro dia que ia continuar a fazer teatro. O começo não foi fácil. Após um período escolar atribulado na adolescência, com passagem por várias escolas, só a partir dos 20 anos toma consciência de uma realidade nova e de um outro caminho em vias de se lhe abrir. Poderá ser surpreendente, mas é desarmante a candura com que garante nunca, até aquela idade, ter assistido ao vivo a uma peça de teatro ou ter, sequer, entrado num teatro como espectador.

"Nem sabia como era aquilo. Sabia que havia teatro, mas não o tinha como algo real, como uma casa onde se ia, nos sentávamos e depois havia pessoas a representar. Só conhecia da televisão. Fiquei logo fascinado", recorda. A peça era "Os Veraneantes", de Maximo Gork. Nem guarda boas recordações da encenação, mas divisa ali um forte potencial para si próprio.

Entretanto, frequenta um curso de teatro para amadores e acaba por aceder à Universidade. Começa por estudar História e Política, mas depressa abandona para responder a um outro chamamento.

Começa a trabalhar nos serviços de apoio a um teatro. Arranca de baixo. Faz fotocópias e serve cafés enquanto se interessa cada vez mais por literatura. Na mesa de trabalho do grupo ao qual dá apoio cai a peça "A Dança da Morte", de August Strindberg. Pedro consegue integrar-se nos debates. Sente-se no seu meio ao ver-se sentado a uma mesa a debater a peça. "Aquela mistura de conversa e criação interessou-me muito. Ver as coisas como são ou poderiam ser, foi algo que me cativou", lembra.

O que é realmente realidade? O real é real? A identidade é realmente real, as histórias que contamos são reais? O que pensamos o que somos em conjunto é real?

Agora que está a escrever uma nova peça numa situação inédita para ele, resultante de ser um texto sem destino prévio, nem atores definidos, refere o seu gosto e vontade de questionar o que é a realidade. "O que é realmente realidade? O real é real? A identidade é realmente real, as histórias que contamos são reais? O que pensamos o que somos em conjunto é real?". São muitas perguntas para as quais procura respostas. Não tem a pretensão de as encontrar, mesmo se sempre viu no teatro "uma grande possibilidade de encontrar outra maneira de olhar para a realidade, perguntar o que é a realidade e brincar com isso". Interessa-lhe pensar, não em algo fixo, imutável, e prefere antes algo que esteja sempre em movimento para, porventura, encontrar nesse processo alguma forma de verdade. Escrever uma peça sem estar em ensaios, sem um destino anunciado, sem ter os atores para ler, discutir, é algo invulgar para Pedro, por sempre ter privilegiado o lado prático do teatro. "Escrever sem ter a possibilidade de ver se resulta, é estranho para mim, mas é um novo caminho que me interessa", assume.

Já percebeu que gosta das duas possibilidades. O trabalho com os atores é-lhe crucial, até por sentir e ver todo o seu trabalho transformado em língua falada.

Por outro lado, diz, "é igualmente fantástico não saber se resulta. É trabalhar com uma certa espécie de liberdade. Não há a pressão da credibilidade. Não tem de funcionar. Apenas se cria um texto e logo se verá". As palavras fascinam-no. Adora trabalhar com as palavras. Delicia-se com os diálogos. Quando os atores falam em palco, se correr tudo bem, "consegue-se algo que está para lá do significado das palavras em si mesmas. É como se as palavras começassem a voar, criando a sua própria realidade", sublinha.

O encenador durante os ensaios da peça. Foto: Jessica Theis

Normalmente, prossegue, "as palavras são pesadas, os corpos são pesados, a realidade é pesada, mas no teatro consegue-se criar algo através da linguagem e dos atores, dos corpos e da linguagem corporal, que é mais leve, mais fluído, que normalmente não experenciamos nas nossas vidas reais. Quando em situações especiais sais do teatro e dizes que gostarias de ter algo assim na tua vida, isso é um dos aspetos mais fascinantes do teatro". A partir de Gratz, na Áustria, onde participa num encontro de autores de teatro que se encontram a cada dois meses ao longo de dois anos para discutirem o que cada um está a escrever, Pedro fala da sua nova peça. Explica que, sendo uma, na verdade são três peças.

Será possível mostrar cada uma delas em separado, embora o ideal seja apresenta-las ao mesmo tempo. Uma é para crianças, outra para adultos, e a terceira destina-se a todos. Trata-se de contar a mesma história a partir de diferentes perspetivas. Sem estar toda a temática já explorada, o autor pretende saber, por exemplo, "o que acontece quando as fronteiras entre cidade e não cidade desaparecem, e os animais começam a desaparecer. A ideia de cidade como comunidade também desaparece e cada um está apenas a olhar para si próprio, a tratar do seu umbigo". De novo uma interrogação: que mundo será este e o que acontece quando nos confrontamos com uma distopia como aquela?

O homem que respira teatro, que transfigura a expressão do seu rosto se tem de falar dos atores, das peças, nunca gostou de se ver em cima de um palco. Pensou representar, e cedo percebeu não ser essa uma boa opção. Mesmo se trabalhasse muito, sublinha, nunca seria um bom ator.

Essa percepção leva-o a estudar direção de atores na prestigiada escola de teatro Ernst Busch. E o homem que nunca gostou de estar em cima de um palco, passa agora grande parte da vida num intenso trabalho com atores, em cima dos muitos palcos onde desaguam as suas histórias. Reais ou imaginárias.

