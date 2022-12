As bilheteiras explodiram, mas logo que as primeiras críticas apareceram ficou mais do que claro que os críticos estão divididos e têm diferentes perspectivas sobre o filme de ficção científica.

“Avatar: The Way of Water”

O Natal da discórdia

James Cameron esperou 13 anos antes de nos mostrar "Avatar: The Way of Water" e os comentários não demoraram a chegar desde que o filme mais esperado do ano chegou aos cinemas.



As bilheteiras explodiram, mas logo que as primeiras críticas apareceram ficou mais do que claro que os críticos estão divididos e têm diferentes perspectivas sobre o filme de ficção científica que tem por protagonistas Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang.

O Rotten Tomatoes registrou algo incomum. Embora a sequela de “Avatar” tenha estreado com uns decentes 83% no dia de apresentação americana, neste fim de semana ela começou a cair no ‘tomatómetro’ e agora está com 78% de aprovação, enquanto que o público lhe atribuía 94% de votos favoráveis à data de 20 de dezembro. Na base IMDb, o filme tem uma pontuação de 8,1.

Se há uma coisa em que os críticos estão de acordo é que “Avatar: The Way of Water”

é uma obra-prima no que diz respeito a efeitos visuais, mas também concordam que, a nível narrativo, o enredo é completamente previsível.

O especialista em cinema Doug Walker reconhece um prodígio técnico, mas diz que Cameron evoluiu a narrativa de “salvar a floresta para salvar as baleias".

Um dos críticos do cinematograficamente muito sério The Guardian começa a sua resenha dizendo: “Incrível! Fascinante! Emocionante! Imersivo! Nenhuma dessas palavras se pode aplicar sensatamente aos 'Smurfahontas' de três horas e quinze minutos do filme”.

Outro crítico ataca o argumento que considera “tão simples que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de ‘storytelling’ pode facilmente adivinhar e descobrir o caminho que seguirá o filme, ainda que apreciemos a mensagem anticolonialista”.

Nicholas Barber, crítico da BBC considera que “durante as três horas, segue as férias em família dos Sullys”. O cinéfilo lamenta sobretudo não haver estratégias militares complicadas, nem conversas profundas, nem personagens com nuances: “O Terminator tinha mais personalidade do que qualquer uma das personagens de ‘Avatar 2’”.

O site Cinemaficionados escreve que “Avatar: The Way of Water” é uma obra soporífera e desnecessariamente longa que, por trás dos efeitos visuais de topo, esconde um oceano de fórmulas recicladas nas quais alienígenas azuis flutuam na superfície como garrafas plásticas descartáveis”. Um resumo cheio de imagens e politicamente correto.

“Como espetáculo é incrível”, diz Larushka Ivan-Zadeh, mas questiona se o cinema é isso para dar logo a resposta: o filme de James Cameron é mais parecido com um passeio num parque temático que dura três horas. E propõe outra descrição: “o filme podia ser uma versão topo de gama daqueles vídeos que se utilizam nas lojas de eletrodomésticos para mostrar como os televisores são bons”.

E com isto tudo, quase que fiquei sem tempo para dar a minha opinião sobre o filme.

“Avatar: The Way of Water” é notável porque nos mostra um mundo é, de facto, muito parecido com o nosso. Ao criar o mundo da floresta de Pandora para o filme original, Cameron claramente imitou os ecossistemas marinhos da Terra. E em terra, espíritos tentaculares flutuantes e criaturas bioluminescentes parecem de outro mundo. Mas agora, neste cenário subaquático, eles parecem adoráveis e, estranhamente, quase comuns. De facto, entre os muitos títulos anteriores de Cameron que este filme lembra (incluindo estranhamente “Titanic”), os principais são os seus documentários sobre exploração submarina, “Ghosts of the Abyss” ou “Aliens of the Deep”.

As sequências lânguidas e cheias de baleias constituem o coração de “The Way of Water”. E os espectadores ficarão extremamente aborrecidos ou extremamente encantados.

Pessoalmente, ainda não assimilei totalmente o facto de que nenhuma daquelas imagens realmente existe, que é tudo um ambiente digital meticulosamente “renderizado”.

Mas, mais importante é que James Cameron não perdeu a capacidade de transmitir o seu entusiasmo quase infantil ao público.

“Avatar: The Way of Water” de James Cameron, com Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet e Stephen Lang.

