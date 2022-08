"Da ditadura à emigração para França, e quando voltava a Belmonte na carrinha cheia de 'lixo' que transformava num verdadeiro tesouro". Veja o trailer.

'O Homem do lixo". Curta sobre emigrante em França no Festival de Toronto

"Da ditadura à emigração para França, e quando voltava a Belmonte na carrinha cheia de 'lixo' que transformava num verdadeiro tesouro". Veja o trailer.

As curtas-metragens portuguesas “O homem do lixo” e “Ice merchants”, e a coprodução portuguesa “L'ombre des papillons” integram a seleção oficial do 47.º Festival Internacional de Cinema de Toronto, que decorre em setembro no Canadá.



A organização do TIFF (sigla em inglês) anunciou hoje a lista de 39 curtas-metragens, de 18 países, selecionadas para o festival, da qual constam “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves, “Ice merchants”, de João Gonzalez, e “L'ombre des papillons”, da realizadora marroquina Sofia El Khyari, coproduzido por França, Qatar, Marrocos e Portugal, pela Cola Animation.

“O homem do lixo” é o mais recente filme escrito e realizado em nome próprio por Laura Gonçalves, depois de em 2017 ter coassinado a ‘curta’ “Água mole”, com Alexandra Ramires.

"Numa tarde quente de Agosto, a família junta-se à mesa. As memórias de cada um vão-se cruzando para recordar a história do tio Botão. Da ditadura à emigração para França, onde trabalhou como homem do lixo, e quando voltava a Belmonte na carrinha cheia de “lixo”que transformava num verdadeiro tesouro", lê-se na sinopse.

Este ano, “O homem do lixo”, produzido pela BAP – Animation Studios, ganhou o Prémio Melhor Curta-metragem Portuguesa no Monstra-Festival de Animação de Lisboa, e conquistou o Grande Prémio do júri profissional e o Prémio do Público do festival Animafest Zagreb, na Croácia.

“Ice Merchants”, de João Gonzalez, é sobre um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

O filme, do qual João Gonzalez assina igualmente o argumento e a banda sonora, venceu este mês o prémio de melhor curta-metragem de animação na competição do Festival Internacional de Cinema de Melbourne, na Austrália.

A curta-metragem, produzida pela Cola Animation com parcerias em França e no Reino Unido, já tinha sido distinguida na Semana da Crítica do Festival de Cannes, em França, no festival de Guadalajara, no México, no Motovun Festival, na Croácia, e no festival Curtas de Vila do Conde.

Nascido no Porto, em 1996, João Gonzalez é realizador, animador, ilustrador e músico, com formação clássica em piano. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, estudou no Royal College of Art, em Londres, depois de terminados os estudos na Escola Superior de Media Artes e Design.

“L’ombre des papillons”, de Sofia El Khyari, segundo a sinopse do filme, conta a história de uma mulher que, “numa floresta misteriosa é lentamente atraída para um devaneio nostálgico enquanto observa borboletas”.

O filme foi apresentado este mês no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça.

O 47.º Festival Internacional de Cinema de Toronto decorre entre 08 e 18 de setembro.

*com agência Lusa

