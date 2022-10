A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BnL) vai colocar à venda uma centena de obras para restaurar documentos antigos. Um deles é um cartaz do "Hércules luxemburguês", conhecido, na altura, como o homem mais forte do mundo.

Obras

O Hércules luxemburguês

Diana ALVES A Biblioteca Nacional do Luxemburgo (BnL) vai colocar à venda uma centena de obras para restaurar documentos antigos. Um deles é um cartaz do "Hércules luxemburguês", conhecido, na altura, como o homem mais forte do mundo.

São cerca de cem obras luxemburguesas e internacionais de todos os géneros e o preço fica ao critério do 'comprador'. Os fundos angariados serão usados para restaurar documentos antigos como cartazes, diplomas e, nas palavras da BnL, outros documentos "preciosos".

Um dos cartazes à espera de ser restaurado data de 1912 e mostra John Grün, o "Hércules nacional".

Saiba mais no artigo da Rádio Latina.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.