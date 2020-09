"Números mostram que população precisa de viver experiências culturais"

De acordo com um balanço intermediário do Ministério da Cultura, "os números mostram a necessidade de uma população em crise sanitária de viver experiências culturais".

Diana ALVES De acordo com um balanço intermediário do Ministério da Cultura, "os números mostram a necessidade de uma população em crise sanitária de viver experiências culturais".

Já são conhecidos os números das visitas aos centros culturais durante o verão. Durante a estaao quente os concertos, peças de teatro e filmes atraíram 18.000 espetadores. Já os museus foram visitados por cerca de 42.000 pessoas nos meses de julho e agosto.

Só os museus da cidade do Luxemburgo acolheram 29.000 visitantes no mesmo período. O Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (MUDAM), em Kirchberg, foi o mais concorrido durante aqueles dois meses, recebendo mais de 10.000 visitantes.

Em segundo lugar aparece o Museu Nacional de História Militar, em Diekirch, com mais de 6.000 entradas. Este balanço intermediário surge numa altura em que teatros e centros culturais começam a reabrir portas para a temporada 2020/21.

Segundo o Ministério da Cultura, "os últimos meses revelaram a vulnerabilidade do setor cultural face à crise sanitária, mas mostraram também a resiliência, capacidade de reação, inovação e adaptação".

"Noite dos Museus" 2020 cancelada Evento acontece todos os anos em outubro.

Citada num comunicado enviado às redações, a ministra da Tutela, Sam Tanson, lembra uma vez mais a importância do papel das artes do espetáculos no contexto atual, sublinhando que "em nenhum outro lugar, as questões cruciais da sociedade são mais bem tratadas do que em palco".



