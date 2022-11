Livro infantil está à venda no Luxemburgo e em Portugal, e é mais do que um simples livro infantil de Natal.

Novo livro de Natal em português está à venda no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA "Uma história de Natal por dia, nem sabes o bem que te fazia", da autoria de João Reboredo vai ser lançado na última semana de novembro no Luxemburgo e em Portugal, e é mais do que um simples livro infantil de Natal.

"Uma história de Natal por dia, Nem sabes o bem que te fazia", de João Reboredo é uma obra em língua portuguesa que convida à leitura de um conto natalício por dia, baseado no calendário do advento, e a que se junta um desafio divertido para estimular as crianças. Pode ser um pequeno exercício de pintura, de matemática ou um recorte. O livro inclui ainda uma pequena peça de teatro de Natal que os mais pequenos e os pais podem representar nas festividades.

“Quem completar os desafios vai receber ainda um presente, para tal basta apresentar o livro no dia 6 de janeiro no Restaurante Tapas, em Esch-sur-Alzette', anuncia João Reboredo, professor primário com pós-graduação em música, que tem vários livros publicados, nomeadamente infantis.



"Este novo livro surge na sequência do meu anterior 'Uma história por dia nem sabes o bem que te fazia”, só que desta vez, a temática é toda alusiva ao Natal", explica o português, salientando que todos os contos são da sua autoria.

"O meu objetivo é sempre promover a língua e cultura portuguesas. Apesar do respeito que todos temos pelo Luxemburgo, somos uma comunidade muito grande, que mantém forte ligação a Portugal, e este livro é destinado aos pais e filhos desta comunidade", diz.

Foto: DR

João Reboredo lembra que atualmente a população infantil e jovem está afastada dos livros, passando o tempo entre telemóveis e tablets. "Um dos maiores prazeres da leitura é folhear um livro, seguir a história página a página. Esta é a minha proposta com estes contos de Natal", vinca João Reboredo que foi professor primário em Portugal, tendo interrompido a carreira com a vinda para o Luxemburgo. Há oito anos no Grão-Ducado, fundou a Reboredo’s Musical School, em Differdange. A promoção da língua e cultura portuguesas através da escrita e da música tem sido uma das suas maiores missões.

Momento familiar

Além de aproximar as crianças da leitura de um livro, a obra pretende ser também momento familiar, quer seja ao final da tarde, ou mesmo ao deitar. "Ler uma história antes de adormecer é, infelizmente, um hábito que está em desuso, e que deveria voltar, pois pode ser um momento muito especial entre pais e filhos", considera o professor.

João Reboredo na sua escola de música em Differdange. Foto: António Pires

Mesmo antes de estar à venda, o novo livro de Natal já tem quase mil exemplares pré-encomendados entre Luxemburgo e Portugal. "No Luxemburgo há empresas portuguesas que encomendaram o livro para oferecer aos empregados como um presente de natal adiantado, para que o possam desfrutar com os filhos. Em Portugal, a Câmara de Alfândega da Fé, de onde sou natural, já encomendou a obra para oferecer aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo", destaca orgulhoso.

Este ano, "Uma história de Natal por dia, Nem sabes o bem que te fazia" vai ter apenas uma edição de autor, por falta de tempo para a grande distribuição. "O livro vai estar à venda na minha escola de música, a partir da última semana de novembro. Mas para o ano já vai estar nas livrarias do Luxemburgo e Portugal", promete João Reboredo acrescentando que "o valor total das vendas do novo livro será revertido para uma causa social".

