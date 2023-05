A produção de The Acolyte esteve em filmagens na ilha portuguesa em março.

Nova série Star Wars vai ter cenas filmadas na Madeira

A nova série da saga Star Wars, The Acolyte, vai contar com paisagens da costa sul e norte da ilha da Madeira. As filmagens decorreram durante todo o mês de março, segundo a Antena 1 Madeira.

Na altura, a Direção Regional de Estradas anunciou o encerramento ao trânsito da Estrada Regional 214, no troço entre a Quinta do Lorde até à Rotunda Baía d'Abra, entre os dias 11 e 14 de março, devido à rodagem de uma "série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a região".

40 contentores com material técnico

A 9 de março, o Jornal da Madeira já havia dado conta da chegada à ilha de 40 contentores com material para as filmagens, nomeadamente equipamento audiovisual alugado à portuguesa Showreel e camiões de serviços de catering.

Como é habitual neste tipo de produções, o projeto está envolto em grande secretismo. Em abril, no decorrer da convenção Star Wars Celebration, foram desvendados alguns pormenores e mostradas algumas imagens, mas nenhuma delas evidenciou os cenários madeirenses, segundo o Público.

Sabe-se, para já, que a série da Lucasfilm e da Disney terá oito episódios e vai passar-se num tempo anterior às prequelas de George Lucas, estreadas entre 1999 e 2005. The Acolyte deverá chegar à Disney+ em 2024.

