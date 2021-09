Se é fã da série e tem alojamento em Idanha-a-Nova, ou arredores, pode inscrever-se já para ser figurante nas gravações de "House of The Dragon", que decorrem de 26 a 31 de outubro no Castelo de Monsanto.

Nova série

Prequela da ''Guerra dos Tronos'' procura figurantes para filmagens em Portugal

Com o sucesso estrondoso da "Guerra dos Tronos", a HBO decidiu continuar a atrair os fãs da série com uma nova história centrada na "Casa Targarven", a Casa dos Dragões. "House of the Dragon" é o nome da nova série que conta o início da saga desta casa e que será filmada também em Portugal.

O Castelo de Monsanto, aldeia histórica em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, foi o local eleito pela produção para retratar o início da epopeia da Casa Targarven, recuando no tempo cerca de 300 anos antes da "Guerra dos Tronos".

As filmagens irão decorrer entre 26 e 31 de Outubro e a produção já está à procura de figurantes deste concelho e arredores, deixando antever que o castelo português deverá ser palco de lutas e batalhas à boa maneira da famosa série. Por isso, atenção, fãs da "Guerra dos Tronos", se tiverem familiares ou casa em Idanha-a-Nova ou arredores onde possam ficar alojados e sonham em viver ao vivo emoções épicas têm agora uma grande hipótese.

O anúncio pedindo figurantes foi feito através das redes sociais da vila de Idanha-a-Nova. A produção procura "homens e mulheres dos 18 aos 70 anos, de todas as raças" que residam perto de Monsanto durante os dias de filmagens.

Há condições, mas poucas. Os homens devem estar preparados para deixar crescer os pêlos faciais; terem disponibilidade total para filmar em Monsanto, entre os dias 26 e 31 de outubro, avisando desde já a produção que os dias das filmagens poderão ser longos, dependendo das cenas que serão filmadas.

Mas, atenção. "Infelizmente não aceitamos pessoas com tatuagens muito visíveis", indica a produção - todavia, se as tiver discretas, de forma a que possam ser disfarçadas, pode concorrer na mesma.

As candidaturas já estão abertas, desconhecendo-se para já quantos figurantes são necessários no total. Aqueles que forem selecionados "terão de realizar uma prova de guarda-roupa dias antes das filmagens". Aqui fica o anúncio do casting onde os interessados se podem inscrever.



Embora este anúncio não refira que série se trata, dizendo apenas "nova série", o Jornal de Notícias e o Jornal do Fundão avançam que a figuração é para "House of the Dragon", a prequela da "Guerra dos Tronos".

Na Europa, a nova série é sobretudo filmada na cidade espanhola de Cáceres, na região da Extremadura, a 135 quilómetros de Idanha-a-Nova, onde as filmagens irão decorrer de 11 a 23 de outubro, noticia o Jornal do Fundão, citando a imprensa regional do país vizinho.

A zona de Cáceres já foi palco de batalhas na "Guerra dos Tronos" e volta a ser eleita para a nova série, que desta vez irá também ter como cenário a zona portuguesa de Monsanto. "House of The Dragon", irá estrear em 2022 na HBO, que nas redes sociais já publicou as primeiras cenas filmadas e vai anunciando o elenco.

