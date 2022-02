A segunda temporada da famosa série luxemburguesa que estreia dia 22 na RTL Luxemburgo, conta com atores portugueses e diálogos no idioma de Camões. Desta vez, a ação decorre no submundo da Gare e adensa-se o mistério de Carla Pereira, a paixão do detetive Capitani.

Segunda temporada

Nova série "Capitani" está mais portuguesa

Nova temporada, outro enredo policial e muito suspense. Será assim a nova temporada de “Capitani”, a primeira série 100% luxemburguesa a ser emitida pela Netflix, que se tornou num fenómeno internacional. Há um ano, cinco dias após a estreia na mais popular plataforma de streaming, a série figurava no top 5 em mais 30 países, e no top 10 em mais de 50. Um sucesso planetário que apanhou todos de surpresa, nomeadamente, Thierry Faber, o criador de “Capitani”.

No próximo dia 22 vai estrear a tão aguardada segunda temporada, na RTL Luxemburgo. O entusiasmo é grande. “Claro que agora espero um sucesso semelhante. Estou a fazer figas. Temos trabalhado muito para isso. Espero que os telespetadores queiram ver o detetive Luc Capitani e parceira Elsa Ley numa nova aventura, mas muito diferente da anterior”, confessa ao Contacto Thierry Faber salientando que ainda não há data marcada para a estreia na Netflix.

Desta vez, ao invés da calma e pequena vila de Manscheid (Bourglinster) surpreendida pelo macabro assassinato de uma adolescente, investigado com sucesso por Luc Capitani, a história decorre na agitada capital do país. O protagonista, interpretado por Luc Schiltz, tem em mãos, não um, mas vários crimes para investigar, que vão sucedendo no bairro da Gare, onde fervilha o tráfico, negócios ilegais e jogos obscuros de poder, alguns escondidos na noite, sob as coloridas luzes de néon. Vale tudo para estes criminosos.

“Luc Capitani será confrontado com o universo da droga e da prostituição na área da Gare. Além dos homicídios de prostitutas, aproxima-se também uma guerra de gangues. A polícia tem de descobrir quem está por detrás destas manobras, e quem é responsável pelos assassinatos”, conta Thierrt Faber, levantando um pouco do véu sobre o enredo. Ao lado de Capitani volta a estar a sua parceira, a polícia Elsa Ley (Sophie Mosel).



O mistério de Carla

Ao mesmo tempo que investiga estes homicídios, lidando com os piores bandidos, o detetive tenta descobrir porque Carla Pereira (Brigitte Urhausen) desapareceu da sua vida de repente há anos atrás. A lusodescendente com quem teve um romance no passado, e que voltou a encontra-la em Manscheid, é na verdade a paixão da sua vida. Aliás, foi por causa dela que o detetive foi parar àquela vila onde ela estava a gerir uma estalagem, e ali acabou a investigar o crime.

Também Carla Pereira tem um passado misterioso ligado a Portugal e ao crime, o qual implica o detetive. No último episódio da primeira temporada, Carla volta a fugir de Luc Capitani. Mas Thierry Faber revela que a lusodescendente vai reaparecer e regressar à vida do detetive. “Carla Pereira ainda está lá [na história]. Ela não fugiu para Portugal, mas não lhe posso dizer mais do que isso, não quero dar muitos pormenores. A sua história será desenvolvida”, promete o criador da série.

As imagens da nova temporada:

Diálogos em português

Nesta segunda temporada haverá também alguns diálogos em português, e Carla Pereira será uma das personagens com essas deixas, apesar da atriz que lhe dá vida ser luxemburguesa. “Brigitte Urhausen aprendeu muito bem a dizer as suas falas em português”, garante Thierry Faber. Carla tem essas pequenas conversas no idioma de Camões com a personagem brasileira, Augusto Albuquerque, interpretado pelo ator Nilton Martins, de origem portuguesa.

Quem também integra o elenco é a conhecida atriz luso-luxemburguesa Hana Sofia Lopes. Contudo, ela não fará uma personagem lusa. “Ela não tem um papel explicitamente português, pois fala francês na série”, explica o criador, não querendo adiantar mais pormenores.

Além do português há outros idiomas estrangeiros na nova história. “Em geral, haverá muitas mais línguas diferentes faladas nesta temporada”, além do luxemburguês, como “o francês, alemão e inglês”. Certamente, além de mostrar como o Grão-Ducado é um país multicultural é também um um modo de aproximar os espetadores da Netflix, que ficaram presos aos 12 episódios da primeira temporada, cativados pelo suspense deste thriller “made by” Luxemburgo.

Sucesso mundial

Já quando estreou na RTL Luxemburgo, esta série policial revelou-se um enorme sucesso atingindo recordes na ficção do canal. Mais de um milhão de espetadores assistiu no total, aos 12 episódios, como revelou uma sondagem da TNS IIres, encomendada pela RTL que coproduziu a série com a Samsa Films. Em média, 147.500 espetadores (29% da população com mais de 16 anos) viram cada episódio, mostra a mesma sondagem. Foi após este sucesso que a Netflix adquiriu a série para a mostrar ao mundo.

Um outro inquérito da InternetPanel.lu indica que 90,4% dos espetadores estão interessados em seguir a segunda temporada, que estreia já na próxima terça-feira.

"Capitani". Série do Luxemburgo com mistério português é um sucesso mundial O criador de "Capitani" revela a importância da personagem 'Carla' nesta história que deu a conhecer a vila de Bourglinster ao mundo.

Até a ministra da Cultura do Luxemburgo deu os parabéns à equipa da série luxemburguesa, através do Contacto, pelo sucesso gigante na Netflix. “O sucesso internacional de “Capitani”, não me surpreende, já que a série é uma pequena joia que tem mantido o Luxemburgo em suspense. É mais do que merecido e apenas confirma o que já sabemos: que a criação cultural no Luxemburgo não deve de modo algum temer a comparação com o resto do mundo e que o nosso meio criativo está cheio de ideias e talento. Bravo”, elogiou Sam Tanson, em fevereiro passado, no Contacto.

Se ficou fã desta série policial já falta pouco para acompanhar o detetive na investigação dos crimes no bairro da Gare, saber o que esconde Carla Pereira e como ela pode colocar Luc Capitani em maus lençóis.

