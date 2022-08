"Nope" é um filme estranho. É ficção científica, um filme de terror, mas tem aspeto de filme recordista de bilheteira, daqueles que se veem com pipocas e gomas.

"Nope". Bem-vindos à quarta dimensão

Quando a prova de vida extraterrestre chega ao quotidiano dos heróis de “Nope” o seu primeiro instinto é encontrar uma maneira de monetizar a descoberta (antigamente dizia-se fazer dinheiro).

Sinceramente, a reação dos protagonistas é natural e rara num filme de terror. Só por isso, “Nope” merece alvíssaras (palavra antiga que há uns anos foi substituída pelos ´geeks´ por “kudos” e agora acho que os putos dizem “top”).

O realizador Jordan Peele é um cineasta que vê a condição social como um elemento determinante dos nossos comportamentos, por isso não é surpreendente que as suas personagens queiram ganhar algum para saírem da pobreza em que se encontram.

Otis Jr “OJ” Haywood e Emerald “Em” Haywood perderam recentemente o pai num estranho acidente. Cada um lida com o problema à sua maneira. OJ fecha-se totalmente, enquanto que Em vive cada dia à procura de uma oportunidade mais excitante que a anterior. Mas é fácil uni-los, e as histórias de OVNIs e extraterrestres são uma ocasião única.

A mensagem subjacente do realizador Jordan Peele neste filme é clara: não há nenhuma parte da galáxia livre de ser explorada para entretenimento. As redes sociais, TikTok, YouTube e a televisão prometem fama da noite para o dia, e já começaram a habituar-nos que todas as experiências, mesmo as mais traumáticas, são conteúdo potencial...

Voltemos ao filme e ao género em que se enquadra. A resposta é: muitos e nenhum.

Se googlar por aí, vai encontrar críticos a afirmarem que a influência principal do filme de Peele é “Close Encouters of the Third Kind”, enquanto que outros preferem citar “Jaws”.

Os fãs de Hitchcock vão pelo coração e acreditam que “Nope” podia ter sido feito pelo mestre do suspense, se ele fosse vivo.

Existem várias cenas em que o público vai engasgar-se se estiver a comer pipocas. O filme é um espetáculo visual e de efeitos especiais que ficam na retina.

Podemos de facto ir procurar influências a todos os lados e mais algum, mas esta obra é totalmente original e surpreendente.

Peele tem a capacidade de usar inteligentes metáforas e juntá-las a panorâmicas de virtuoso que mostram o estranho céu, que procuram no horizonte tudo aquilo que pode ser anormal, para chegar a um clímax pleno com música a ajudar ao efeito. Nesses momentos, vêm à memória referências de animação japonesa e “Nope” poderá até ajudar a fazer descobrir esse mundo.

Existem várias cenas em que o público vai engasgar-se se estiver a comer pipocas. O filme é um espetáculo visual e de efeitos especiais que ficam na retina. Os mais velhos poderão comparar à primeira vez que viram “ET” e ao momento em que a bicicleta de Elliott levanta voo. Em “Nope” há vários momentos destes, acreditem.

O filme vai a lugares que o espetador nunca pensou existirem; tantas ideias díspares fundem-se num resultado final que é difícil catalogar.

Quando vi o filme, dezenas de pessoas ficaram sentadas nas cadeiras estupefactas depois de o filme acabar, o que prova que ainda estavam a refletir na viagem que fizeram. Este é um filme que deve ver sem preconceitos e, se possível, se ver o trailer.

O realizador propõe divertimento no estado mais puro, mas igualmente maravilhoso e inquietante. A mim, que sou mais antigo, fez-me lembrar “The Twilight Zone” de Rod Sterling.

"Nope" de Jordan Peele, com Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott, Brandon Perea, Wrenn Schmidt, Barbie Ferreira e Keith David.

