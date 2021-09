Uma frase bastou para Nona Gaprindashvili, famosa campeã de xadrez, processar a gigante do streaming por "sexismo e difamação".

Nona Gaprindashvili

Lenda feminina do xadrez processa Netflix por abordagem sexista na série "Gambito de Dama"

Ana Patrícia CARDOSO Uma frase bastou para Nona Gaprindashvili, famosa campeã de xadrez, processar a gigante do streaming por "sexismo e difamação".

A série "O Gambito de Dama", da Netflix, estreou em 2020 e foi um sucesso estrondoso em todo o mundo, colocando o xadrez no mapa dos desportos 'cool'. A série de ficção, vencedora de vários prémios, acompanha a jovem Elizabeth Harmon, na década de 1960, e retrata a sua jornada até à Rússia para jogar - e vencer - contra os grandes campeões de xadrez.

No episódio final da série, um parágrafo faz um cruzamento entre realidade e ficção e menciona Nona Gaprindashvili, um dos maiores nomes do xadrez, quando se refere à personagem de Harmon. O narrador diz: "A única coisa invulgar nela, na realidade, é o seu sexo, e mesmo isso não é único na Rússia. Há Nona Gaprindashvili, mas ela é a campeã mundial feminina e nunca enfrentou homens".

Só que, na altura em que a ação decorre (1968), Gaprindashvili já tinha jogado< contra dezenas de homens, 59 mais precisamente, incluindo 10 Grão-Mestres. Segundo os advogados de Gaprindashvili, "a alegação de que ela 'nunca enfrentou homens' é manifestamente falso, além de ser altamente nojento, sexista e em tom de desprezo".

No processo apresentado nos Estados Unidos, a defesa da lendária jogadora afirma que a "Netflix descaradamente mentiu sobre as conquistas de Gaprindashvili pelo propósito barato e cínico de 'elevar o drama' e parecer que a heroína fictícia conseguiu fazer o que nenhuma outra mulher, incluindo Gaprindashvili, havia feito".

Outra questão levantada é a nacionalidade de Gaprindashvili. "Adicionando um insulto à injúria, a Netflix ainda descreveu Gaprindashvili como russa, mesmo sabendo que ela é georgiana, e o que os georgianos sofreram sob a dominação russa quando parte da União Soviética, e têm sido atacados e invadidos pela Rússia, desde então", alega a defesa, que exige agora o pagamento de cinco milhões de euros por danos morais, para além da retirada da frase da edição final da série.

À semelhança da personagem principal, também Nona começou a jogar ainda criança, aos cinco, tornando-se profissional aos 13 anos. Nascida em 1941, na Geórgia, tornou-se campeã do mundo aos 20 e foi a primeira mulher a receber o título de "Grão-Mestre" no xadrez. Com uma carreira que abriu caminho para as mulheres que lhe seguiram, Nona, agora com 80 anos, disse ao jornal The New York Times que toda a experiência de se ver assim retratada "é um insulto" e que a sua vida inteira"foi riscada como se não tivesse tido importância".

A série ganhou dois Globos de Ouro e recebeu 18 nomeações para os Prémios Emmy. Há também planos para uma adaptação para musical. Em comunicado, a Netflix adiantou que "tem o maior respeito pela senhora Gaprindashvili e sua ilustre carreira, mas acreditamos que essa queixa não tem mérito e vamos defender essa posição vigorosamente".

