Música

Nick Cave & the Bad Seeds dão concerto no Luxemburgo este verão

Ana Patrícia CARDOSO Os bilhetes estarão disponíveis para venda a partir de sexta-feira, 25.

Nick Cave & the Bad Seeds voltam ao Luxemburgo no próximo verão, para um concerto no Rockhal, a dois de agosto.

Os bilhetes vão estar à venda a partir da próxima sexta-feira, 25 de fevereiro e toda a informação pode ser consultada aqui.

A última vez que o celebrado Nick Cave esteve no Grão-Ducado foi em 2019, num mundo pré-pandemia, em que tocou na Philharmonie, como parte do seu espetaculo "Conversations with Nick Cave", em que o celebrado músico respondia a perguntas do público à medida que ia tocando alguns dos seus êxitos mais conhecidos de uma carreira que atravessa já quatro décadas.

Nick Cave & The Bad Seeds já venderam mais de 5 milhões de discos em todo o mundo. O último álbum, Ghosteen, lançado em 2019, foi considerado um dos trabalhos mais como "mais poderosos de Cave até à data" pela revista Pitchfork.





