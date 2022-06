A gigante do streaming promete "uma série de desafios de cortar a respiração" para os 456 concorrentes em jogo.

Reality Show

Netflix procura candidatos para reality show inspirado em Squid Game

AFP Squid Game será jogado na vida real e, claro, sem matar ninguém: a Netflix já abriu as inscrições para uma adaptação do fenómeno sul-coreano à reality TV.

"No maior casting da história da televisão da vida real, 456 concorrentes irão competir por um prémio de 4,56 milhões de dólares (cerca de 4,38 milhões de euros)," disse a plataforma num site especial criado para recrutar concorrentes para o jogo, que será chamado "Squid Game: The Challenge".

Os organizadores estão à procura de "participantes de qualquer parte do mundo que falem inglês".

"Squid Game". Não façam isto em casa Ainda que pretenda claramente denunciar como o dinheiro pode levar as pessoas a cometerem atos inenarráveis, a mensagem anticapitalista que o criador da série diz estar implícita desaparece no meio de muita violência.

Os requisitos incluem ter pelo menos 21 anos de idade, "ter disponibilidade para participar no programa durante um máximo de quatro semanas atualmente previstas para o início de 2023", e "estar em condições de viajar para todos os locais a especificar".

"Jogadores da vida real serão imersos no icónico mundo do Squid Game e nunca saberão o que está ao virar da esquina", lê-se no formulário de recrutamento, que promete "uma série de desafios de cortar a respiração".

O anúncio foi feito pela Netflix na terça-feira à noite nas redes sociais e surge como uma surpresa, uma vez que na série os perdedores morrem à medida que as provas avançam.

O pior que pode acontecer é ficar de "mãos vazias"

Visto como uma crítica ácida aos excessos do capitalismo, Squid Game apresenta centenas de personagens das franjas mais marginalizadas da Coreia do Sul, participando em jogos infantis, tais como Macaquinho do Chinês, para ganhar uma enorme soma de dinheiro, correndo o risco de serem mortos.

Mas no próximo reality show da Netflix, "o pior que pode acontecer é ir para casa de mãos vazias".

Jogos perigosos deixam pais em alerta No Luxemburgo alguns pais já receberam indicações das escolas e o Contacto sabe que o Ministério da Educação vai emitir um parecer nos próximos dias.

"Quer ganhem ou percam, todos os jogadores sairão incólumes. Mas se ganhares, ganhas em grande!", insiste a plataforma no formulário de recrutamento.

O anúncio surge alguns dias após a oficialização da segunda temporada da série sul-coreana. Em abril, o seu criador, Hwang Dong-hyuk, tinha indicado que não estaria pronta antes de 2024.

A série, que é muito violenta, tem sido um sucesso mundial e tornou-se num fenómeno social.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.