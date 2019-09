O artista plástico de origem cabo-verdiana Nelson Neves é o primeiro a expor na nova sede da câmara dos assalariados, em Bonnevoie.

Nelson Neves expõe na câmara dos assalariados

O artista plástico de origem cabo-verdiana Nelson Neves é o primeiro a expor na nova sede da câmara dos assalariados, em Bonnevoie.

Ao todo, Nelson Neves vai expor cerca de 50 quadros, entre o figurativo e o abstrato. A inauguração vai ter lugar no próximo dia 3 de outubro e as obras do pintor, nascido na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, vão poder ser vistas até 31 de outubro.

Nelson Neves participa regularmente, desde 1991, em exposições coletivas e individuais no Luxemburgo, em França e Cabo Verde. As suas telas distinguem-se pelas cores vivas, que evocam a sua origem cabo-verdiana.

Prémio artístico internacional: Nelson Neves e canadiana de origem luxemburguesa distinguidos em Itália O artista plástico luxemburguês de origem cabo-verdiana Nelson Neves foi distinguido no domingo em Itália com o prémio internacional “Guerreiros de Riace 2017”. A canadiana de origem luxemburguesa Angèle Lux e a pintora, ilustradora e vitralista portuguesa Sónia Domingues foram também distinguidas.

Foi galardoado em Itália com o prémio de mérito “Guerreiros de Riace 2017”, um reconhecimento da carreira e da divulgação da arte contemporânea, também enquanto embaixador do Instituto Europeu das Artes Contemporâneas no Luxemburgo. Além de exposições, Nelson Neves tem levado a cabo varias oficinas de pintura com crianças, com pessoas portadoras de deficiência e reclusos.

A exposição pode ser vista de segunda a sexta-feira, entre as 8h e as 18h, nas novas instalações da câmara dos assalariados - antigo casino sindical (rue Pierre Hentges, nº 2-4).

A sua próxima mostra vai ter lugar em fevereiro de 2020, com ‘Rétrospective Nelson Neves 2000 – 2020’, na galeria d’Arte H2O, em Differdange.