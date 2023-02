Quais as relações entre o movimento surrealista, as ideias de negritude e as lutas anticoloniais? A publicação de uns Ensaios escolhidos de Alfredo Margarido servem de pretexto para questionar tais relações.

Negritude e surrealismo: em torno da obra de Alfredo Margarido

Diogo RAMADA CURTO

Em 1964, Alfredo Margarido publicou um ensaio intitulado “Negritude e Humanismo”, na Casa dos Estudantes do Império. Trata-se de um texto que foi incluído na compilação do autor Estudos sobre literaturas das nações africanas (Regra do Jogo, 1980) e que voltará a sair num volume de Ensaios escolhidos (Edições 70), organizado por Isabel Castro Henriques. Encontram-se, nele, dois aspectos que o autor procurou sempre abordar em conjunto. Por um lado, identificam-se as interpretações que dominam um campo, detectando as suas insuficiências e ajustando os conceitos aos respectivos territórios analíticos. Por outro lado, atende-se à função do real, neste caso constituída por culturas e processos, com direito à sua autonomia e racionalidade própria. Foi o que sucedeu em África, cujos condicionalismos tinham na base a materialidade das relações de produção, a começar por aquelas que se estabeleciam entre colonos e colonizados. Para a compreensão destas últimas relações, terá sempre de se entrar em linha de conta com a administração e o Estado colonial, bem como com as novas tecnologias da comunicação, incluindo nelas a televisão.



A partir dessa dupla ancoragem, Margarido discutiu o termo “negritude”, enquanto forma sintética de designar o “humanismo negro”. Começou por reconstruir a sua genealogia: criado por Aimé Césaire cerca de 1935, cuja poesia visava alcançar um sentido revolucionário; foi reutilizado por Senghor; e sistematizado por Jean-Paul Sartre, depois de ter sido referido por Francisco José Tenreiro, em Ilha de Nome Santo (1942). Mais do que qualquer outro autor, na mira do ataque de Margarido, estava Sartre. Este associava aos negros “tudo o que se refere a uma irracionalidade”, constituindo uma “essência negra” e criando uma antinomia entre brancos e negros, como sucedia na oposição entre o branco engenheiro e o negro camponês.

Qual o contexto mais pertinente para compreender a intenção de Margarido ao criticar Sartre pelas suas ideias acerca da negritude? Um dos maiores progressos na compreensão do contexto que levou Margarido a pronunciar-se sobre a negritude encontra-se na tese de doutoramento de Teresa Matos Pereira, que infelizmente permanece inédita. Reconstitui-se nela o trajecto percorrido do surrealismo às lutas anticoloniais. Um dos pontos de partida estará na revista Documents, com 15 números publicados entre 1929 e 1930, sob a direcção de Georges Henri Rivière e Georges Bataille. Tal como sucedia com as colagens surrealistas, a revista sobrepunha arte, ciências sociais e arqueologia. O domínio da arte ia dos gregos à arte negra, do jazz às obras medievais, sem esquecer a pintura de Picasso, propondo “uma diluição das hierarquias culturais e expressões estéticas baseadas numa visão eurocêntrica, ao mesmo tempo que [se promovia] uma irrupção do acaso e do Outro – dois elementos cruciais na poética surrealista”.

Para simplificar, passo ao lado de Bataille, demasiado criativo, provocador e independente, para se encaixar em qualquer agenda, como o fez André Breton com o comunismo; mas reconheço a necessidade de reter dele pelo menos um texto, inspirado em Marcel Mauss, para avaliar o impacto que nele tiveram a etnografia e o conhecimento dos povos extra-europeus. Concentro-me num outro membro do grupo e autor da referida revista, Michel Leiris, que também procurou alcançar uma visão não eurocêntrica. Numa das suas viagens, atravessou a África, desde o Senegal até ao Mar Vermelho. Entre 1931 e 1933, integrou a expedição Dakar-Djibouti chefiada por Marcel Griaule, no quadro das iniciativas do Museu de Etnografia do Trocadéro. Foram, então, recolhidos mais de 3000 objectos – sendo uns comprados, outros roubados, por vezes recebidos como presentes, que ficaram na posse do Estado francês e foram depositados no referido museu – , mais 6000 fotografias, 2000 registos audiovisuais e 1500 fichas manuscritas. Em 1934, Leiris publicou o seu diário de viagem intitulado L’Afrique Fantôme, “um autêntico grito de recusa das relações alimentadas ‘no terreno’ à sombra do poder colonial”. O paradoxo do movimento surrealista estabeleceu-se, então, nos seguintes termos: por um lado, condenava-se a pilhagem dos bens culturais das sociedades não europeias e a sua mercantilização nos mercados ocidentais, numa linha de anti-capitalismo e anti-colonialismo; por outro lado, os surrealistas reuniram grandes colecções de arte africana, ameríndia e oceânica, tendo em vista a valorização dessas mesmas culturas.

Embora com alguns antecedentes, a primeira exposição do Grupo Surrealista de Lisboa teve lugar em 1949. Coincidindo com a candidatura de Norton de Matos à presidência da República, nela ficou expressa uma mensagem de oposição ao fascismo. Nesse mesmo ano, Mário Cesariny e Pedro Oom saíram em riste contra muitos intelectuais, incluindo os que se identificavam como surrealistas. Como já foi notado, tratou-se de um grupo inicial frágil, no qual muitos acabaram por partir ou desistir: Cruzeiro Seixas ingressou na marinha mercante, tendo-se fixado em Angola; Mário Henrique Leiria rumou ao Brasil, Pedro Oom regressou “abjectionista” e outros elementos do grupo abandonaram o movimento.

Nas palavras de um dos seus mais firmes opositores, o padre jesuíta Agostinho Veloso, eram raras, em Portugal, as manifestações de surrealismo e não passavam de “arremedos baratos de servilismo à obra de fealdade” ou de “fealdades infernais”; sendo que o surrealismo poderia ser definido como “a revolta absoluta”, “a insubmissão total”, “a sabotagem sistemática”, “numa palavra, o culto da negação e do absurdo”. Entre fragilidades e arremedos, o certo é que o próprio José-Augusto França, tido como o que conferiu ao movimento uma consistência mais institucional, qualquer que seja o significado que isto possa ter em relação a um movimento das artes e das letras, acabou por reconhecer ser “evidente que o surrealismo falhou, entre nós, ao nível do grupo (ou de grupos), e de acção colectiva, de responsabilidade moral, para além da formação que num ou noutro pintor ou escritor tenha impresso”.

A presença de Cruzeiro Seixas em Angola e a sua troca de correspondência com Mário Cesariny marcaram a “primeira aparição da poética surrealista no meio luandense”. Mais importante do que os contrastes entre a África dos mitos, dos instintos e das emoções, em comparação com a Europa da razão cartesiana, foram as práticas de Cruzeiro Seixas. Colecionador de arte africana e artista, organizou duas exposições em Luanda. A primeira das mostras teve lugar em 1953, no cinema Restauração. A exposição, que o artista veio a recordar como uma acção terrorista, fora posta sob a égide das seguintes palavras de Aimé Césaire: “Je retrouverai le secret des grands communications et des grandes combustions. Je dirai orage. Je dirai fleuve. Je dirai tornade. Je dirai feuille. Je dirai Arbre".

Quando a notícia da mostra chegou a Lisboa, Mário Cesariny comentou na sua correspondência com Cruzeiro Seixas que soubera por uma amiga “que tinhas exposto com efervescências aí em Luanda” e felicitou o amigo, com “um envolvente abraço pela tua Exposição-Roda-Dentada-Carne-de-Camélia”. Incitou, ainda, o seu interlocutor a fazer outras exposições fora de Luanda, tanto na África do Sul, como no Congo, pois “Leopoldville ou a Cidade do Cabo podem estar muitíssimo mais perto dos Parises que esta Lisboa (capital do Porto)”. Em função da exposição de Luanda e dos seus ecos na imprensa local, Cesariny escreveu uns “discursos às tropas luandinas”, onde procurou esclarecer o que entendia por surrealismo. Entre tantos outros, citou Picasso em Paris, Kirchner em Dresden (descoberta da arte negra) e, na poesia, Baudelaire, Nerval e Lautréamont.

Uma segunda exposição de Cruzeiro Seixas decorreu em inícios de 1957, nas ruínas de um antigo palacete do século XVII, em Luanda. A inauguração contou com a presença do Secretário-Geral de Angola e do Procurador da República. No espólio de Cruzeiro Seixas, há postais de 1905 representando chefes feitos prisioneiros, o que pode ser interpretado como um modo de resistência à penetração europeia. Existem, também, fotografias de atrocidades coloniais coevas da presença do artista em Angola. Numa delas, o artista plástico anotou: “fotografias de sanzala a arder no Quicolungo em 15 de Agosto de 1958 (arderam 132 cubatas neste fogo posto por plantadores de café)”. Nas palavras de Teresa Matos Pereira, “do contacto com as várias realidades angolanas, acentuou-se uma rejeição das relações de dominação colonial, que suportavam um caudal de violência e sujeição, perpetrado em nome de um progresso e civilização por si repudiados”. Mais tarde, Cruzeiro Seixas lembrou as suas duas exposições em Luanda, como “actos terroristas”. O facto de na primeira ter citado, numa folha volante, Aimé Césaire valeu-lhe ter sido interrogado pela PIDE; ao mesmo tempo que assumia a “recusa da escravatura da razão”.

As exposições de Cruzeiro Seixas em Luanda suscitaram debates que são analisados na tese de Matos Pereira, cuja lição seguimos de perto. Em relação ao que se passou em 1953, houve reacções de repúdio em relação a uma experiência de surrealismo tardio e de interrogação acerca do autêntico deserto de onde tinha vindo Cruzeiro Seixas. Alguns anos depois, em meados de 1956, Mário Cesariny informou o seu amigo que corria em Lisboa o projecto de uma revista paga com dinheiros de Luanda, suspeitando que Alfredo Margarido pudesse ser um dos seus co-directores; a este último atribuiu a expressão: “isto é um deserto profundamente ordinário, onde só há o Seixas”.

A segunda exposição, inaugurada em Janeiro de 1957, seria hoje designada como uma instalação. Na montagem da mesma, Cruzeiro Seixas contou com a colaboração de Margarido. Deu aso a acesa polémica, sobretudo em O Comércio de Angola e no jornal que foi mais receptivo à mostra, A Província de Angola. Entre as várias estratégias utilizadas para depreciar Cruzeiro Seixas, chamaram-lhe o “dalizito dos musseques”, considerando a exposição uma “porcaria”, que não passava de umas telas penduradas “entre redes”, enfim, “uma lixeira”. Em sua defesa, saiu o jovem Margarido, que acabou por ser expulso de Angola. Uma acção antevista por Cesariny, com base no catálogo ou folhinha da exposição.

A África – escreveu Margarido – foi um continente que nunca nos deu sistemas filosóficos e nunca conheceu as peias de um cartesianismo mal-entendido. Daí que sintamos estar Cruzeiro Seixas no continente que é realmente o seu, com uma imaginação elástica e lançando os cabos em direcção a todos os seres e todas as coisas. Acontece que, na verdade, as pessoas, castradas pelas vidas comerciais em que se meteram, já não são capazes de viver [..]. Quando, procurando através da vida citadina – dita civilizada – uma raiz para a arte de Cruzeiro Seixa, sentimos uma resposta negativa, só a podemos encontrar no mundo negro, na raiz telúrica que é também e ainda viva em certos aspectos do homem português, sobretudo no homem de Trás-os-Montes e Alentejo.

Mais tarde, Margarido procurou fazer crer, com evidente exagero, que a exposição de 1957 resultara de uma colaboração improvisada por ele, em conjunto com Cruzeiro Seixas. Contara, ainda, com a participação de muitos vizinhos africanos, que aderiram à ideia de fazer sugestões ou dar uns toques de pintura. Este último facto irritara as autoridades coloniais, representadas por um tal Poeira. Na opinião deste último, era inadmissível a existência de uma espécie de ilha não africana, sobre a qual parecia ser impossível exercer o controlo despótico que estava habituado a ter sobre os africanos. Concluindo Margarido que “a nossa presença naquela zona era já um sintoma de uma osmose profunda entre surrealistas e africanos: uma relação preferencial que tinha de ser condenada perentoriamente”.

Para Maria José Marinho, entre o primeiro livro de poemas de Margarido, Poemas com rosas (1953), e o livro intitulado Poema para uma bailarina negra (1958) interpuseram-se, pelo menos, dois aspectos: a sua participação nas actividades surrealistas em África; e a enorme influência da estética parisiense, incluindo uma série de enumerações caóticas e de histórias insólitas. Claro que, para se reconstituir o sentido da influência surrealista em Margarido, não basta comparar, no tempo, os seus livros de poesia, nem tão-pouco perceber o modo como se posicionou frente ao trabalho de Cruzeiro Seixas, em África. Apesar de serem escassas as referências em relação à colecção de arte africana reunida pelo artista, é sabido que a mesma acabou por ser vendida ao empresário Manuel Vinhas, tendo ficado em Luanda após a independência.

Enfim, Margarido apropriou-se do legado de ideias e experiências surrealistas, que era simultaneamente francês e africano, articulando-o com outras tendências, que transcendiam o surrealismo. Assim sendo, mais do que na alteridade formada pelos diferentes mundos interiores – do inconsciente e dos sonhos, situados longe da realidade, para os quais apontara André Breton, inspirado em Freud – , era no conhecimento da cultura africana que se encontrava a valorização do outro. Assim sendo, é de notar que, à data da exposição de 1957, Margarido ainda pensava África dentro dos quadros de uma antinomia simplista. Nesta, dispunham-se, de um lado, as pulsões, os mitos e os ritos de uma cultura local africana; do outro, a racionalidade do cálculo associada ao mercado e aos agentes da técnica.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colabora com o Contacto e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

