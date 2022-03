Nancy Vieira esta sexta à noite em Ettelbruck

Os sons de Cabo Verde prometem embalar o Luxemburgo. A cantora Nancy Vieira atua, às 20 horas, no Centre Des Arts Pluriels de Ettelbruck.

Redação Os sons de Cabo Verde prometem embalar o Luxemburgo. A cantora Nancy Vieira atua, às 20 horas, no Centre Des Arts Pluriels de Ettelbruck.

É diferente cantar em Cabo Verde ou na diáspora?

É diferente, claro. Qualquer artista traz consigo um pouco de Cabo Verde e o cabo-verdiano que emigrou vive muito da saudade. Mesmo que esteja bem no seu país de acolhimento, como é o caso de muitos cabo-verdianos aqui no Luxemburgo, escutam com o coração. Sei que me vão ouvir a pensar na terra.



Há mais saudade na plateia?

Sem dúvida.

Qual o repertório que traz ao Luxemburgo?

Trago temas do meu último álbum, “Manhã Florida”, que ainda não cantei aqui. O alinhamento vai contar também com temas de outros álbuns e, claro, com clássicos da nossa morna que eu muito gosto de cantar e os cabo-verdianos muito gostam de ouvir.

Para embalar a saudade?

Claro, sempre a saudade.

Falemos de futuro. Há algum novo disco no horizonte?

Estou a pensar um disco novo, ainda este ano entrarei em estúdio para gravar.

A cantora Nancy Vieira atua amanhã, às 20 horas. É possível comprar bilhete no site do Centre Des Arts Pluriels.

