Após dois anos de restrições por causa da pandemia, o festival das Ardenas está de volta. Mesmo a tempo do seu 70º aniversário.

Música regressa ao castelo de Wiltz em junho

Thierry HICK

"Finalmente vamos poder fazer a festa de novo", diz a diretora artística do festival, com impaciência na voz. Elvira Mittheis, também diretora da organização sem fins lucrativos Coopérations, que assumiu a gestão do evento em 2017, não esconde a sua alegria, especialmente porque o festival das Ardenas faz 7o anos em 2022. Em 2020, o evento teve de ser cancelado e, e em 2021, foi proposta uma versão encurtada do festival para os jardins de Wiltz.



Este ano, o grande palco do castelo vai recuperar o protagonismo entre 26 de junho e 16 de julho. Apesar de ser ao ar livre, o espaço está coberto com uma enorme lona, por isso pode ser utilizado mesmo em caso de mau tempo, assegura o município. Além disso, a realização de atividades no exterior pode dar alguma segurança a todos aqueles que hesitam em assistir a espetáculos em tempo de pandemia. "Venham, saiam de casa!", convida a organizadora, que quer motivar o público a ir ao norte do país.



A banda Mando Diao é uma das cabeças de cartaz do festival Foto: Festival de Wiltz

Esta edição será sobretudo dedicada à música. Será isto coincidência ou o resultado de outros fatores que os organizadores tiveram de ter em conta? O programa de 2022 inclui alguns concertos e eventos agendados para 2020.



A oferta disponível foi outra das grandes preocupações a nível de programação. Felizmente para a população de Wiltz, mas também para os outros organizadores, os artistas de diversas áreas estão gradualmente a regressar ao palco. Elvira Mittheis destaca a "grande variedade" do programa musical, que abrange "todos os géneros".



Uma dose de opereta, uma pitada de rock-pop, indie, folclore, um musical infantil, sem esquecer o repertório da fanfarra — a paleta, sem reservar grandes surpresas, será colorida. "Die lustige Witwe", "Das Dschungelbuch", Mando Diao, os cantores e compositores LP e Passenger e os incansáveis Gipsy Kings integram o alinhamento do festival de Wiltz.



Artistas retomam digressões

"Também aqui estamos dependentes da disponibilidade dos artistas que vão retomar as digressões", observa Elvira Mittheis. LP, por exemplo, acaba de acrescentar uma data de concerto à sua agenda que não estava prevista. Por outro lado, o evento pretende continuar a apoiar os agentes da cultura local, como é o caso da Filarmónica de Wiltz e do grupo Tuys.

A dança e as artes circenses não fazem parte do programa desta edição. "Não podíamos oferecer todos os espetáculos que queríamos. Tivemos de nos concentrar na música, por força das circunstâncias. No futuro, a situação irá mudar", garante a organizadora, que prefere enfatizar o "aspeto festivo" da edição de 2022.

A Coopérations assumiu a gestão do festival Wiltz quando este enfrentava várias em dificuldades. A organização não começou exatamente do zero, mas adaptou-se às novas circunstâncias, criando uma equipa de voluntários e uma estrutura fixa e mais institucionalizada.

"O empenho dos organizadores anteriores deve ser elogiado. É verdade que a situação mudou consideravelmente ao longo dos anos. O festival de hoje não é o mesmo de há vinte ou trinta anos. Tal como os gostos e as expetativas do público. Temos de ter isto em conta. Temos tentado acompanhar esta evolução. Penso que estamos agora no caminho certo", comenta.

Os Gipsy Kings sobem ao palco no dia 16 de julho Foto: Festival de Wiltz

Uma vez que a oferta cultural do país é sempre moldada pela agenda da Philharmonie, foi necessário encontrar novos caminhos. A questão não é certamente nova, mas as respostas estão gradualmente a dar frutos após uma tomada de consciência coletiva nos quatro cantos do Grão-Ducado.



Orçamento de 140 mil euros

A isto se deve a escolha, nos últimos anos, de artistas que são suscetíveis de atrair novas audiências, nomeadamente os mais jovens. Assim, Wiltz segue o mesmo caminho que Echternach, que também teve de rever e adaptar o programa do seu festival de música tradicional recentemente.

Outro paralelo com Echternach é a vontade de criar um ambiente festivo em torno do festival. "Wiltz preservou um pouco a sua atmosfera, o seu dinamismo. Os proprietários dos restaurantes vão aderir a este espírito e corresponder às expectativas dos festivaleiros", espera Elvira Mittheis.



O orçamento para o cartaz do festival de Wiltz ascende a 140 mil euros. Além disso, a organização conta com apoio financeiro do município, do Ministério da Cultura e de alguns patrocinadores privados.

"Em dez ou quinze anos, a situação mudou", afirma Elvira Mittheis. "Mas as grandes produções ainda estão fora do nosso alcance. Isto é óbvio. É por isso que estamos a estudar a possibilidade de fazer co-produções. Para a nossa programação, limitamo-nos ao orçamento que temos à nossa disposição. Não corremos riscos."

Quem quiser obter mais informações e adquirir bilhetes poderá fazê-lo através do site www.festivalwiltz.lu.



(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

