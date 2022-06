As nossas propostas culturais para o fim de semana.

Música, muita música. O que fazer nos próximos dias no Grão-Ducado

Madalena QUEIRÓS

Quinta-feira (16), Rockhal, Esch–sur–Alzette

Imagine Dragons

Com o seu indie-rock com as influências electro, o grupo Imagine Dragons conquistou o planeta com o seu álbum "Night Visions" e depois com "Smoke + Mirrors". Apresentam-se em Esch no quadro do ano da Capital Europeia da Cultura Esch2022.

Sábado (18) e até 4 de setembro, no Konschthal, Esch-sur-Alzette

Exposição "Metalworks – Designing et Making"

Com esta exposição temática, a cidade de Esch revive o seu passado industrial. Já foi chamada a “Cidade do Ferro, por causa da sua atividade siderúrgica e mineira, Esch-sur- Alzette desenvolveu-se como um dos principais centro da indústria do ferro na Europa. Esta atividade económica atraiu populações multiculturais até ao final da década de oitenta. Hoje uma parte desta infraestrutura industrial foi salvaguardada e alguns locais foram reconvertidos para contribuir para a expansão da cidade.

Sábado (18), Hall 0, Differdange, a partir das 19h

Concerto Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode)

Jerusalema, gravado com DJ Master KG, tornou-se uma das canções mais populares de 2020 e uma das bandas sonoras da pandemia. Atingiu o nº 1 na Bélgica, Roménia, Holanda, África do Sul e Suíça. Atingiu o nº 4 na tabela mundial de vendas de canções digitais da Billboard, passou a tripla platina em Itália e a dupla platina em Espanha. No YouTube, a canção obteve 420 milhões de visualizações.

Sábado (18), Place de l’Hôtel de Ville, Dudelange, a partir das 13h

Festival da Música de Dudelange

Mais de 10 palcos ao ar livre com um programa rico e grátis para descobrir: Joris, Crash Test Dummies, The Coronas, The Jeremy Days, mas também anaïs, Meskerem Mees, Chaild, Leen, GiiRL, Alex Henry Foster e Wellba e muitos mais. Do pop ao rock via música eletrónica, blues e música de órgão, todos os géneros estarão presentes. Os jovens músicos de amanhã que irão atuar num cenário mais íntimo no Palco do Parc Stage estão tão representados como os profissionais que irão estar no Palco Planet Stage e no Palco Principal.

Sábado (18) e até 4 de setembro, no Konschthal, Esch-sur-Alzette

Instalação artística de Jeppe Hein – "Distance"

"Distance" de Jeppe Hein vai rearranjar o Konschthal Esch em vários andares. A instalação monumental trás uma contribuição espetacular para a exploração das possibilidades arquitetónicas e cenográficas da antiga loja de móveis. A exposição convida os espetadores de todas as idades a explorar o Konschthal. O aspeto lúdico da instalação contribui para criar a identidade desta nova instituição cultural de Esch que pretende oferecer um acesso sem barreiras à arte que se faz hoje em dia.

Domingo (19), na Rockhal, a partir das 17h

Concerto OPL meets Gast Waltzing

Espetáculo com artistas locais perto dos Hauts fourneaux de Belval acompanhados pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo.

Domingo (19), no Pfaffenthal, Luxemburgo, a partir das 10h

Urban History Festival 2022

Não perca o Festival de História Urbana com visitas guiadas a edifícios históricos, instalações artísticas, exposições, várias oficinas para crianças, espetáculos de dança e música.

