Luxemburgo. Philharmonie oferece concerto aos profissionais de saúde

Ana TOMÁS

A Philharmonie homenageia, esta quinta-feira, 8 de julho, os profissionais de saúde, com um concerto gratuito exclusivo para médicos e prestadores de cuidados.

A cargo da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo, o espetáculo acontece pelas 20h e pretende acolher profissionais e voluntários da área da saúde, que, neste quase ano e meio de pandemia da covid-19, têm estado na linha da frente do combate ao vírus e às suas consequências nas vidas humanas.

O concerto é uma forma de, tanto a Orquestra como "toda a equipa da Philharmonie", retribuírem e agradecerem esse trabalho, refere a instituição cultural em comunicado."

Apesar da pandemia, temos sido capazes de usufruir de muitos momentos musicais e gostaríamos de encerrar a temporada com um projeto que nos é muito caro. Ao longo dos últimos meses, todo o pessoal e voluntários do setor da saúde uniram esforços para servir o nosso país durante esta pandemia, que ainda está em curso. Por isso, manifestamos-lhes o nosso sincero reconhecimento, que expressaremos com um concerto no dia 8 de julho, com a presença da Ministra da Saúde Paulette Lenert", refere a nota da Philharmonie.

Para este espetáculo, intitulado "Night of Encores" e que encerra a temporada, a violinista Alena Baeva junta-se à Orquestra Filarmónica do Luxemburgo, sob a direção do maestro Gustavo Gimeno, para apresentarem um conjunto de composições clássicas populares e variadas. O concerto, sujeito a inscrição prévia e à lotação da sala, de acordo com as normas em vigor, será também transmitido em direto na RTL.

Vai um concerto para o almoço? A partir de quinta-feira e até ao final de julho, a Philharmonie vai transmitir, quinzenalmente, concertos à hora de almoço.

Este espetáculo de homenagem aos trabalhadores da saúde não é a primeira iniciativa cultural que a Philharmonie promove com setores sociais que têm tido uma intervenção particular durante a pandemia ou sido especialmente afetados por ela. Em março deste ano, a instituição voltou a transmitir concertos realizados especialmente para os alunos do ensino fundamental, numa parceria com o Ministério da Educação. Uma primeira transmissão de um concerto junto de várias turmas já tinha ocorrido em dezembro de 2020, com a música do famoso ballet 'O Quebra Nozes'. Em março foi emitida em direto para as salas de aulas a 'Sinfonia Escocesa' (Sinfonia nº.3), de Felix Mendelssohn.

O Ministro da Educação, Claude Meisch, considerou que estes concertos foram uma componente importante da educação musical em tempos de pandemia. "Porque, infelizmente, ainda não é possível o acesso à cultura em grande escala, estou particularmente satisfeito com esta boa cooperação entre o Ministério da Educação e a Philharmonie", afirmou então.

Também Stephan Gehmacher, diretor da estrutura cultural, se mostrou, à data, satisfeito com esta colaboração, que permitiu que os estudantes mais novos não ficassem privados do contacto com a música e a cultura no seu processo de formação educativa. "Se os alunos não podem vir à Philharmonie, tentamos levar os músicos até eles, nas escolas", ilustrou.



