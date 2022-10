Música lusófona e museus abertos à noite. Duas das nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia cultural

Música lusófona e museus abertos à noite. O que fazer nos próximos dias

Madalena QUEIRÓS Música lusófona e museus abertos à noite. Duas das nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Quinta-feira (6), na Philharmonie, a partir das 19h30

Dom La Nena, Festival Atlântico

Uma voz maravilhosa e um ritmo do brasil no espetáculo da violoncelista Dom La Nena.

Sexta-feira (7), na Philharmonie, a partir das 12h

Exposição interativa "Instrmnts" de Victor Gama, Festival Atlântico

Uma das novidades desta edição do Festival Atlântico é a estreia da exposição interativa "Instrmnts" de Victor Gama. O artista de Angola "cria os seus próprios instrumentos completamente originais inspirados em árvores, pegadas de tigres e histórias de Angola que podem depois ser tocados pelo público que visitar a exposição" descreve Francisco Sassetti. "Uma experiência a não perder", remata.

Sexta-feira (7), na Philharmonie, a partir das 21h

Joana Gama & Luís Fernandes, "There’s no knowing", Festival Atlântico

Originalmente composto para uma série de televisão portuguesa, o projeto "There’s no know" de Joana Gama e Luís Fernandes é uma peça musical de grande escala e intrigante intensidade, na qual o duo combina piano e elecrónica em expedições sónicas de grande alcance.

Sexta-feira (7), na Kulturfabrik, a partir das 20h

Exibição do documentário "Os Visitantes"

Zdenka é antropóloga social, mulher do ecologista polar Jakub e mãe de três filhos. Recebeu uma prestigiada bolsa de investigação de dois anos para uma extensa cartografia do impacto da globalização numa comunidade que vive na cidade mais setentrional do mundo – Longyearbyen, em Svalbard, na Noruega, perto do Pólo Norte.

Sábado (8), na Philharmonie, a partir das 20h00

Concerto de Mário Lúcio, Festival Atlântico

A edição deste ano encerra em grande com o concerto do músico cabo-verdiano Mário Lúcio. Cantor, guitarrista mas também escritor, pensador e criador do conceito de crioulização que homenageia a mestiçagem do país.

Mário Lúcio: "Hoje migrar significa drama" Um olhar sobre as migrações. É o que nos promete o músico, poeta e pensador cabo-verdiano Mário Lúcio no seu concerto que encerra o Festival Atlântico, no próximo dia 8 de outubro.

Sábado (8), Mudam, das 17h até às 3h

Noite dos museus na capital do Luxemburgo

Desde a sua primeira edição em 2001, a Noite dos Museus da Cidade do Luxemburgo tornou-se um evento cultural imperdível, que permite aos visitantes explorar os sete museus participantes até à 1h da manhã. A edição número 21 integra um programa especial de atuações, workshops, e uma "pós-festa" no Mudam.

Das 17h00 à 1h00, o evento oferece descobertas emocionantes nos museus e um programa variado de atividade. Isto permite que o público conheça melhor as coleções e atividades dos sete museus participantes: Villa Vauban, Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain, Lëtzebuerg City Museum, Musée National d’Histoire et d’Art, Musée National d'Histoire Naturelle – 'Natur musée', Musée Dräi Eechelen e Mudam Luxembourg – Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.