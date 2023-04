Concerto dos Calema é uma das atrações.

Música lusófona, comédia e arte para o fim de semana

Filipa MATIAS PEREIRA A Feira de Arte do Luxemburgo é uma das principais atrações para este fim de semana, que traz ao Grão-Ducado mais de 80 galerias de todo o mundo. Nas sugestões para este fim de semana há também noites de comédia e concertos com artistas portugueses.

Quinta-feira, dia 20, das 20h às 22h, na Brasserie Marionnette, Cidade do Luxemburgo



Noite de comédia em inglês

A próxima edição das noites de comédia em inglês será protagonizada por Christian Schulte-Loh, um comediante bem conhecido dos residentes no Luxemburgo. O alemão já atuou 12 vezes no Grão-Ducado e volta agora, pela primeira vez depois da pandemia, para um espetáculo de duas horas.

Schulte-Loh reúne uma longa carreira internacional e já publicou o livro “Zum Lachen auf die Insel” (Dê umas gargalhadas na ilha), onde narra as suas aventuras como comediante na Grã-Bretanha.

O espetáculo será apresentado pelo humorista Joe Eagan e contará ainda com a presença dos atores secundários Lill’ Aïda (França) e Alex Martin (EUA). O bilhete normal custa 20 euros, mas se o comprar no local do evento terá de pagar 25 euros.

De quinta-feira, dia 20, a domingo, dia 23, na LuxExpo, capital

Feira de Arte do Luxemburgo

De 20 a 23 de abril, a Feira de Arte do Luxemburgo está de volta para a 6.ª edição com mais de 3 mil obras, entre esculturas, pinturas e fotografias. O evento vai decorrer na LuxExpo, que abre as portas às 19h desta quinta-feira, dia 20.

Durante os três dias seguintes, colecionadores e apreciadores de arte contemporânea terão oportunidade de comprar obras de mais de 80 galerias que representam artistas de renome internacional.

Esta é também uma plataforma de lançamento para novos artistas, que têm aqui a oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho ao mundo da arte. Se adquirir o bilhete online pagará 8,57 euros, mas se o comprar no local terá de pagar 10 euros. A organização disponibiliza ainda um bilhete para duas pessoas que tem um custo de 37 euros.

Sábado, dia 22, e domingo, dia 23, das 10h às 18h, na Plateau du Saint-Esprit, capital

Percurso urbano DKV

Se sente falta de uma aventura ao ar livre e do contacto com a natureza, este evento é para si. Com o percurso urbano DKV terá oportunidade de correr ou simplesmente de caminhar por diversas zonas do Grão-Ducado.

O trajeto foi pensado ao pormenor e vai levar os aventureiros por ruas pouco conhecidas da capital, mas também por locais emblemáticos como o Palácio Grão-Ducal, a Abadia de Neumünster, a Place d’Armes, a Place de la Constitution e a Cité Judiciaire, no planalto de Saint-Esprit.

Há várias opções disponíveis e os participantes podem escolher entre percursos de 5, 10 ou 18 quilómetros. Para entrar nesta aventura deverá inscrever-se na DKV-UrbanTrail e os preços variam entre os 20 e os 30 euros.

Sábado, dia 22, a partir das 19h, no Rockhal, Esch-sur-Alzette

Festival Moozika

O Rockhal, sala de espetáculos de Esch-sur-Alzette, abre as portas no próximo sábado, dia 22, para receber o Festival Moozika.

O evento traz ao Luxemburgo vozes bem conhecidas dos portugueses, como os Calema, uma dupla de música pop que tem feito sucesso em terras lusitanas e que está a preparar o seu próximo disco.

Aos Calema junta-se também Nenny, cantora, compositora e rapper portuguesa que combina Afro, R&B e hip-hop. O cartaz do festival é completado por Soraia Ramos, Edgar Domingos e Mito Kaskas. As portas do Rockhal abrem às 18h30 e os preços dos bilhetes vão dos 65 aos 150 euros.

