Atuação do músico brasileiro, que esteve prevista para a edição de 2020, mas foi cancelada devido à pandemia, volta à estar marcada para a edição de 2021, que decorre de 9 a 16 de outubro, na Philharmonie.

Festival Atlântico regressa em outubro com Luísa Sobral, Sara Tavares e Gilberto Gil no cartaz

A edição de 2021 do Festival Atlântico já tem data marcada e vários nomes fortes, num cartaz que se faz, em parte, de encontros prometidos, mas adiados devido à pandemia.

O evento que traz os sons lusófonos à Philharmonie acontece, este ano, de 9 a 16 de outubro, naquele espaço da capital luxemburguesa, e conta com as participações de Sara Tavares, Luísa Sobral e Gilberto Gil.

Caberá ao cantor brasileiro o concerto de abertura do festival e à cantora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, que regressa ao evento, o encerramento.



Recorde-se que Gilberto Gil tinha sido um dos artistas confirmados para a edição de 2020. Contudo, acabou por cancelar a presença devido à pandemia, que obrigou a adiamentos e alterações na própria programação da última edição do festival. Também a atuação dupla dos portugueses dos Dead Combo, prevista para essa edição, acabaria por ser desmarcada.

Camané. "Para mim, o fado evolui de dentro para fora" O fadista atua no próximo domingo, dia 11, na Philharmonie, com convidados especiais.

Apesar disso, a edição do ano passado do Atlântico realizou-se, com espetáculos do fadista português Camané, da cabo-verdiana Elida Almeida e do brasileiro Hamilton de Almeida.

Prevista no cartaz de 2020, mas sem se concretizar, e retomada agora no programa de 2021 está ainda a sessão de cine-concerto 'Táxi N° 9297'.

A programação deste ano fica completa com a atuação do ensemble Divino Sospiro, que interpretará peças do repertório barroco português, e com duas sessões do espetáculo para os mais novos (dos 5 aos 9 anos), 'Der alte König und der Mond', uma produção da Philharmonie, no âmbito do festival, que tem como ponto de partida a 'Peregrinação', de Fernão Mendes Pinto.

Veja em baixo o programa completo Festival Atlântico:

- 9 e 10 de outubro: 'Der alte König und der Mond', às 15h e 17h, no dia 9, e às 11h, 15h e 17h, no dia 10.

- 10 de outubro: Gilberto Gil, às 19h30.

- 12 de outubro: Divino Sospiro com 'O Cosmopolitismo do Barroco Português', às 19h30.

- 13 de outubro: Luísa Sobral, às 19h30.

- 15 de outubro: Ciné-Concerto 'O Táxi Nº 9297', com música a cargo do United Instruments of Lucilin, às 19h.

- 16 de outubro: Sara Tavares, às 19h.

Os bilhetes já estão à venda e os preços variam consoante o concerto. Mais informações neste link.





