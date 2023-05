Já tem planos para o fim de semana? Entre as sugestões culturais selecionadas pelo Contacto há música, eventos de desporto e um mercado de flores.

Música, desporto e mercados. As melhores sugestões para o fim de semana

Sexta-feira, dia 5, à partir das 19h00, Camões -Centro Cultural português

Concerto de música lusófona

Por ocasião da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa (proclamado pela UNESCO), o Centro Cultural Português – Camões no Luxemburgo, em colaboração com a Embaixada de Portugal e a Embaixada de Cabo Verde, realiza um concerto de música lusófona, que conta com a participação de músicos oriundos de países de língua oficial portuguesa residentes no Luxemburgo.

Let’z Bossa (Brasil), Kasy Rodrigues & Dany Delgado (Cabo Verde), Iragrett Tavares (Guiné-Bissau), TyCee (Moçambique) e o Trio de Cristina Godinho (Portugal) apresentarão, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, um repertório exclusivamente lusófono.

O recital terá lugar no Camões – Centro Cultural Português, às 19h00, e a entrada é livre. Dado o número limitado de lugares disponíveis, solicita-se reserva para o seguinte email: ccp-luxemburgo@camoes.mne.pt

Sexta-feira, dia 5, e sábado, dia 6, entre as 9h00 e as 21h00, na Abadia Neimeënster

Summer Space Festival 2023

São dois dias de eventos espaciais e científicos divertidos, acessíveis e educativos sobre o espaço e a ciência. Quer seja um pai, um entusiasta do espaço, um estudante, um profissional ou apenas um curioso, há sempre algo para descobrir. Dia 1 (sexta-feira, 5 de maio): Para estudantes (5 euros) e profissionais do espaço (10 euros). Dia 2 (sábado, 6 de maio): acesso livre para todos, com conferências acessíveis em inglês e francês, atividades, jogos, música e surpresas.

Sábado, dia 6, Place d’Armes

Dia da Ação e do Desporto

Dia da Ação e do Desporto para Pessoas com Necessidades Especiais realiza-se no âmbito das “Semanas de Sensibilização”, a 6 de maio, na Place d’Armes, com stands de informação, demonstrações, atividades e workshops propostos por associações de pessoas com necessidades especiais.

Sábado, dia 6, às 14h00, na Philarmonie

O fenómeno dos castrati

A época barroca foi marcada por um fenómeno fascinante e intrigante – o dos cantores castrados – que começou no início do século XVII e cresceu continuamente até meados do século XVIII.

Primeiro na igreja, depois na ópera, os castrati reinaram sobre a criação musical ao ponto de se tornarem verdadeiras “estrelas” adoradas pelos príncipes e pelo público na Europa, com exceção da França, que os rejeitou do repertório operático.

Monstros para uns, anjos para outros, os castrati foram superados pelas ideias do Iluminismo e pelo início do Romantismo. Entre eles, Farinelli (1705-1782) permanece uma personagem extraordinária, formado em Nápoles, aplaudido em toda a Itália, mas também em Viena e Londres, e finalmente considerado ministro de Estado por dois reis de Espanha durante mais de vinte anos. Toda a Europa veio ao seu encontro durante o seu retiro em Bolonha. Através de imagens e extratos musicais, Patrick Barbier dará vida a esta aventura musical que durou três séculos.

Sábado, dia 6, às 20h30, nas Rotondes

Cyclorama

Cyclorama é um duo de rock independente sediado no Luxemburgo, formado em 2009. A banda regressa para mostrar as suas influências psicadélicas, continuando a apresentar material elaborado, desta vez com uma produção mais polida e – pela primeira vez – vocais. O resultado é Kill The Myth, que a banda vai lançar mundialmente com uma atuação ao vivo.

Domingo, dia 7, Rodemack, França

Mercado das flores

A 29.ª edição do Mercado da Decoração de Flores e Jardins terá lugar das 9h00 às 18h00 nas ruelas da antiga aldeia fortificada de Rodemack, em Moselle, uma das “Mais belas aldeias de França”, perto das fronteiras luxemburguesa e alemã.

