A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) anunciou mais 32 tradições que se juntam à lista do Património Imaterial da Humanidade.

Música de sopro usada no Luxemburgo incluída no Património Cultural Imaterial da Humanidade

Entre elas está a arte do sopro da trompa, uma técnica instrumental existente no Luxemburgo, mas também na França, país onde nasceu no século XVIII (18), na Bélgica e em Itália. Esta arte foi incluída na lista Património Cultural Imaterial.

No Luxemburgo, homens e mulheres conhecidos como "Haupeschbléiser" (nome proveniente de Saint-Hubert, patrono dos caçadores) continuam a reunir-se para manter vivo este património.

Segundo um comunicado do Ministério da Cultura e da Comissão luxemburguesa para a cooperação com a Unesco, esta arte consiste em tocar a trompa (sem pistões) por meio de técnicas de respiração muito físicas, de preferência na natureza, onde o seu timbre arcaico pode ressoar livremente.

“O canto também desempenha um papel importante na transmissão desta arte musical. Tocando sem partitura e vestidos com sobrecasaca, os músicos dão as costas ao público para fazê-lo escutar o melhor possível o som do instrumento.

O convívio, o encontro com tocadores de sinos de outros países, o vínculo com a natureza e a partilha destes valores para além das fronteiras são características essenciais desta tradição viva”, refere o Ministério da Cultura.

Os "Haupeschbléiser" participam ativamente na vida cultural do Grão-Ducado e são membros da Union Grand-Duc Adolphe (UGDA), bem como da Fédération des Trompes du Bénélux (FTB) e da Federação Internacional de Chifres Franceses.

Entre as 32 novas tradições de diferentes países anunciadas pela Unesco, três foram inscritas na lista do Património Imaterial, requerendo medidas urgentes de salvaguarda, e outras 29 na lista de Património Cultural Imaterial, incluindo a tradição de sopro do Luxemburgo.



