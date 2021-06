O objetivo deste levantamento é identificar possíveis barreiras, necessidades ou dificuldades existentes nas instituições culturais do Grão-Ducado.

Museus

Residentes do Luxemburgo respondem a inquérito sobre museus nacionais

O objetivo deste levantamento é identificar possíveis barreiras, necessidades ou dificuldades existentes nas instituições culturais do Grão-Ducado.

O Ministério da Cultura e o Instituto Luxemburguês de Investigação Sócio-Económica (LISER) lançam esta semana um inquérito à população sobre as atuais práticas dos museus no Luxemburgo.

Disponível entre 16 de julho até 31 de agosto, este levantamento vai focar-se nos hábitos mais repetidos durante as visitas a museus, com o objetivo de identificar possíveis barreiras, necessidades ou dificuldades que constituem um transtorno para os visitantes.

O questionário está disponível em cinco línguas (inglês, francês, alemão, luxemburguês e português) no site do LISER. Cada residente receberá uma carta por correio com o código de acesso.



A iniciativa marca o ponto de partida de um conjunto de estudos ligados ao setor cultural que se tinha tornado prática frequente entre 1999 e 2009. Mas que foi sendo esquecida ao longo da última década, admite o Ministério da Cultura em comunicado.

