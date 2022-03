Os ataques aéreos da Rússia destruíram as janelas do edifício, por isso as peças estão agora a ser guardadas e escondidas.

Museu de Kharkiv tenta salvar arte russa dos bombardeamentos

Maria MONTEIRO A coleção do Museu de Arte de Kharkiv é uma das mais importantes do país e inclui várias obras de artistas russos. Os ataques aéreos da Rússia destruíram as janelas do edifício, por isso as peças estão agora a ser guardadas e escondidas.

“É simplesmente ironia do destino que estejamos a salvar as pinturas de artistas russos da sua própria nação. Isto é simplesmente uma barbárie”, afirmou, à agência noticiosa Reuters, a chefe do departamento de arte estrangeira da instituição.

Numa entrevista dada na quarta-feira, Maryna Filatova revelou que os trabalhadores que ainda permanecem na cidade estão a dar o seu melhor para preservar aquela que é uma das maiores coleções de arte na Ucrânia. “Vamos retirar os quadros e escondê-los”, disse, sem especificar o local de armazenamento.

Edifício sem condições para preservar obras

Entre as 25 mil peças da coleção está uma versão de “Reply of the Zaporozhian Cossacks”, uma imponente pintura do século XIX da autoria do russo Ilya Repin. Esta é uma das obras mais apreciadas do museu e uma das que exige mais cautela. “Basicamente, não deve ser movido”, explicou Filatova.

“Tratamo-lo com muito cuidado, mas não há uma única janela intacta nesta sala”, lamentou. O edifício do museu mantém-se de pé, mas sem as janelas, é impossível regular as condições de temperatura ou humidade necessárias à preservação das obras, por isso estão a ser retiradas das paredes para serem protegidas.

No dia em que a responsável falou à Reuters, alguns quadros ainda estavam pendurados nas paredes, mas outros já estavam encostados à espera para serem arrumados. Além disso, eram visíveis alguns destroços dos bombardeamentos nos corredores do museu.

Danos reais só serão conhecidos no futuro

"Graças a Deus, não há danos visíveis [nas obras de arte]. O dano real só poderemos avaliar num tempo de paz, quando as coisas estiverem calmas", reconheceu Maryna Filatova.

Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e um importante centro industrial, tem sido um dos alvos principais dos bombardeamentos russos. De acordo com a Newsweek, uma estimativa feita no início de Março referia que pelo menos 34 civis tinham sido mortos em Kharkiv e nos arredores.

A 1 de março, um míssil russo atingiu um edifício governamental na Praça da Liberdade, causando estragos também na casa da ópera e numa sala de concertos.

A Catedral da Assunção, no centro da cidade, foi igualmente atingida, segundo a Ukrinform. A agência noticiosa estatal ucraniana disse, na altura, que alguns vitrais e elementos decorativos foram destruídos.

UNESCO "seriamente preocupada" com património

No início de março, a UNESCO afirmou estar “seriamente preocupada” com os danos causados pela invasão russa no património cultural de Karkhiv e Chernihiv, informou o The Art Newspaper.

Segundo este jornal, a organização cultural do ONU está no processo de “marcar o mais rapidamente possível monumentos e sítios históricos na Ucrânia com o emblema da Convenção de Haia de 1954, uma indicação internacionalmente reconhecida para proteção de património cultural em caso de conflito armado”.

