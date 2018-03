Museu de arte narrativa em Los Angeles

Música, gastronomia, literatura, moda e dança voltam a marcar o Festival das Migrações, das Culturas e da Cidadania. Um dos destaques deste ano é a presença do “pai” do Vitinho. O ilustrador e escritor José Maria Pimentel é um dos quatro escritores lusófonos convidados para o Salão do Livro, integrado na edição número 35 do Festival das Migrações, que se realiza nos dias 2,3 e 4 de março, na Luxexpo, em Kirchberg.