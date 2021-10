Concertos, festa com os hits da década de 90, e Salvador Sobral pela primeira vez no Luxemburgo.

Guia cultural

Muita música para os próximos dias no Grão-Ducado

Vanessa CASTANHEIRA Concertos, festa com os hits da década de 90, e Salvador Sobral pela primeira vez no Luxemburgo. Sugestões culturais para os próximos dias.

Dias 21 e 22, às 20h, no Grand Théâtre

"The Sheep Song"

A história de uma ovelha que no fundo é uma ovelha negra, como se diz em português. "The sheep song" é uma peça alegórica e sem diálogos de imersão no sonho e na busca de ser mais e diferente. Uma ovelha que não se quer mover a quatro patas, mas em duas. Semi-animal e semi-humano, este quase minotauro dos tempos modernos desconstrói-se em papéis e formas de ser e do eu num ambiente trágico e ao mesmo tempo repleto de cor. Da companhia belga FC Bergman, "The Sheep Song" é apresentado como um dos primeiros grandes espetáculo da temporada. O preço do bilhete varia entre os 15 e os 20 euros e pode ser reservado online.

Sexta-feira, dia 22, às 18h30, no Instituto Camões

"Na casa do corpo", de Nicoleta Sandulescu

A designer Nicoleta Sandulescu apresenta a exposição "Na casa do corpo", uma coleção de trabalhos em que a artista explora mais uma vez a singularidade do corpo como forma de arte e de espaço. A vernissage conta com a presença da artista e é de entrada livre. A exposição está patente até 14 de janeiro no Centro Cultural Português – Instituto Camões em Merl.

Sexta-feira, dia 22, às 20h, nas Rotondes

Black Country, New Road

Um concerto mais informal, de descoberta e para o público jovem é o que apresentam as Rotondes nesta sexta-feira à noite. Black Country, New Road é uma banda de música experimental e pós-punk que mistura ainda música de Leste e que faz lembrar os elétricos Gogol Bordello ou o peculiar Kusturika. A entrada custa 13 euros em pré-venda e 15 euros à porta.

Sábado, dia 23, a partir das 22h, no den Atelier

90´s party

"Pose" de Madonna foi lançado em 1990. A rainha da pop catapultou assim a cultura underground LGBT nova-iorquina para as pistas de dança e clubes de todo o mundo e mostrou-a a todos. Mais tarde chegariam os Backstreet Boys ou as Spice Girls. Em comum há a década de 90, que foi há precisamente 30 anos, mas que parece que foi ontem. Muitos viveram, ouviram, cantaram e dançaram músicas dos três. No sábado pode-se reviver esses momentos, com o den Atelier a receber uma festa só com clássicos da década. A entrada custa 19,70 euros e é reservada a maiores de 21 anos.

Domingo, dia 24, às 11h, na Neimënster

Quinteto Marly Marques

O quinteto liderado pela lusodescendente Marly Marques atua na Neimënster no já conhecido concerto de domingo. Os cinco músicos, dos mais conhecidos do país, prometem uma sessão de jazz e worldmusic com a voz de Marques em evidência e onde há também investidas e aproximações ao fado e à lingua portuguesa. De recordar que dia 27 de novembro, Marly Marques atua com a fadista portuguesa Carminho no Trifolium, em Echternach. A entrada para o concerto do próximo domingo custa seis euros.

Domingo, dia 24, às 11h, na Villa Vauban

Visita ao museu com música

É um programa indicado para o público sénior e diferente do habitual. A Villa Vauban abre as portas e recebe músicos da Orquestra Filarmónica do Luxembugo para uma hora de repertório de música clássica ao mesmo tempo que se pode visitar o espaço e as exposições patentes. O convite estende-se às famílias dos convidados. A entrada é gratuita.

Quarta-feira, dia 27, às 19h30, na Rockhal

Salvador Sobral toca pela primeira vez no Luxemburgo

Salvador Sobral sobe aos palcos do Luxemburgo duas semanas depois da irmã Luísa Sobral, não na Philharmonie, mas na Rockhal. Na bagagem traz o álbum "bpm" lançado este ano e que se apresenta mesmo como "o bater do coração que é o que dá pulso à música" como diz o músico. Salvador vem com o pianista Júlio Resende, o contrabaixista André Rosina e o baterista Bruno Pedroso para uma noite de jazz expressivo já conhecido do músico português. Além do último trabalho, o músico porttuguês passa também em revista "Paris, Lisboa", o penúltimo trabalho que é também uma homenagem a Wim Wenders e ao filme "Paris, Texas". Os bilhetes custam 34 euros e o concerto começa às 20h15.

