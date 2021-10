Gilberto Gil no Festival Atlântico, Noite dos Museus e um festival para amantes de jogos e videojogos dos 6 aos 99 anos.

Muita cultura para os próximos dias

Sexta-feira, dia 8, às 19h30, no Instituto Camões

Song Bird e a celebração do Atlântico

A música celebra-se com música. E para celebrar mais uma edição do festival Atlântico, que decorre na próxima semana na Philharmonie, a dupla Song Bird dará um concerto no Instituto Camões. Apresentados como uma banda que celebra a canção pop e indie, o pianista Luís Figueiredo e o contrabaixista João Hasselberg interpretarão um repertório eclético baseado na natureza do jazz dos próprios músicos. A entrada é livre.

Sábado, dia 9, na capital

Nuit des Musées

A Nuit des Musées ("Noite dos Museus", em português) está de regresso para mais uma noite de celebração do património, da cultura e das artes. Villa Vauban, Casino Luxembourg, Lëtzebuerg City Museum, MNHA, Natur Musée, Musée Dräi Eechelen e MUDAM abrem as suas portas até à 1h da manhã e desdobram-se num programa abrangente e diferenciado do habitual. Performances de dança e música, ateliers, workshops e visitas guiadas constam do programa da 20ª edição. O Casino Luxembourg recebe uma festa de encerramento e o horário será prolongado. Há a possibilidade de um bilhete geral de acesso aos sete museus envolvidos. Toda a informação na página oficial do evento.

Sábado e domingo, dias 9 e 10, nas Rotondes

"Game On"

Um festival ou feira para todas as idades, dos 6 aos 99 anos. Apresentado como uma maratona, "Game On" reúne fãs de videojogos, clássicos e recentes, jogos de tabuleiro e estratégia, puzzles, entre outros. Além da feira, em que se pode comprar jogos novos ou em segunda mão, há também um programa de workshops e debates. A entrada é gratuita.

De 7 a 24 de outubro

CinEast está de regresso

São 55 longas-metragens serão projetadas na Cinémathèque, Neimënster, CNA em Dudelange e Ancien Cinéma em Vianden numa edição em que o cinema da Eslovénia está em evidência. Para além dos filmes em competição, esta edição conta pela primeira vez com a categoria em concurso para o Prémio Jovens Talentos, que recompensará realizadores com apenas uma ou duas longas. Em paralelo às projeções e competição há um programa de debates e concertos. A festa de abertura está marcada para sábado, às 19h30, na discoteca Melusina com a banda Vasko&The Uncles From Dark, uma banda de música dos Balcãs, gypsy e rock de Leste.Todo o programa em www.cineast.lu.

Domingo, dia 10, às 11h, na Neimënster

Aishinka nas manhãs dominicais

O grupo formado por oito músicos com tradição do jazz interpreta música de várias origens e vários tempos a partir da música tradicional búlgara dos anos 50 e 60. As reservas devem ser feitas na página da Neimënster.

A Atlântico aqui tão perto De 9 a 16 de outubro, a Philharmonie volta a iluminar-se de azul, a cor do Atlântico, o oceano que dá o nome ao festival que celebra a riqueza e diversidade musical dos países lusófonos.

Domingo, dia 10, às 19h, na Philharmonie

Gilberto Gil no Festival Atlântico

Acompanhdo por dois filhos, netos e Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil regressa à Philharmonie para um concerto que revisita o trabalho de uma vida de forma nunca antes apresentada.

Embora o concerto esteja esgotado, a organização disponibiliza alguns bilhetes para a noite do concerto na bilheteira da própria Philharmonie. Este é o primeiro concerto da quinta edição do Atlântico. De recordar que na terça-feira há um concerto de Música Barroca Portuguesa, um estilo musical inédito no festival.

