A nova diretora do Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (Mudam), na capital luxemburguesa, é Suzanne cotter, atualmente à frente do Museu de Arte Contemporânea da Fundação de Serralves, no Porto.

O anúncio foi feito hoje por Laurent Loschetter, membro do conselho de administração daquele museu luxemburguês, durante uma conferência de imprensa.



A nomeação de Suzanne Cotter, de nacionalidade australiana e inglesa, põe fim a vários meses de especulação sobre a sucessão de Enrico Lunghi, após a polémica que rodeou a sua demissão, em novembro de 2016. Recorde-se que Lunghi foi acusado de ameaçar e agredir uma jornalista da RTL. Mais tarde, a Autoridade Luxemburguesa Independente do Audiovisual (ALIA) acusou o canal luxemburguês de ter manipulado informação na reportagem, transmitida em 3 de outubro do ano passado. Em causa estava uma reportagem em que a jornalista de um programa de "fait-divers" questionava o ex-diretor sobre uma artista plástica luxemburguesa que se queixava de não ser convidada para expor naquele museu. O episódio, que ficou conhecido como "Caso Lunghi", chegou mesmo ao Parlamento luxemburguês.



Hoje, soube-se que Suzanne Cotter exigiu uma cláusula no contrato para garantir a sua "independência artística", segundo informações avançadas por Laurent Loschetter.



Suzanne Cotter deverá assumir as novas funções no Luxemburgo a partir de janeiro de 2018. Para garantir a transição, Cotter deverá no entanto ficar em Serralves até fevereiro do próximo ano, mantendo “uma ligação” à instituição nos primeiros meses do próximo ano para acompanhar a “implementação da programação do museu”, anunciou no final de setembro a fundação sediada no Porto, que vai abrir um concurso internacional para o lugar.



Em comunicado então divulgado, anunciando a saída de Cotter, o Conselho de Administração da Fundação de Serralves sublinhou "o forte empenho de Suzanne Cotter na persecução do objetivo da Fundação de consolidar o Museu de Serralves como uma das instituições internacionais de referência na divulgação da arte contemporânea”.

Cotter foi anunciada como diretora do Museu de Arte Contemporânea de Serralves a 8 de outubro de 2012, substituindo no cargo João Fernandes. Na altura, o então presidente do Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Luís Braga da Cruz, disse que Cotter ficaria à frente do museu de Serralves por um período de “4/5 anos, renovável apenas por mais um mandato”, algo que acaba por não acontecer.



Com uma formação de base em Ciências Aplicadas, Cotter enveredou depois por uma licenciatura em História de Arte, na Universidade de Melbourne. Em 1991, Suzanne Cotter desloca-se para a Europa, onde fez cursos de História de Arte em Paris e Londres. Durante a sua passagem pelo Guggenheim, Cotter foi ainda co-curadora da 10ª Sharjah Biennial, nos Emirados Árabes Unidos.

Entre 2006 e 2007, fez uma pós-graduação em gestão Cultural na City University London, promovida pela União Europeia e destinada a mulheres com papéis de liderança na área cultural.

Cotter trabalhou, entre 2002 e 2009, na galeria Modern Art Oxford, como curadora sénior e vice-presidente. Anteriormente, de 1998 a 2002, foi curadora na Galeria Hayward, também no Reino Unido.