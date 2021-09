"O mundo chora não só uma figura icónica da sétima arte mas também um homem de uma bondade pelo menos tão notável quanto a sua filmografia".

Morte do ator

Lydie Polfer envia mensagem de condolências à família de Jean-Paul Belmondo

Manuela PEREIRA "O mundo chora não só uma figura icónica da sétima arte mas também um homem de uma bondade pelo menos tão notável quanto a sua filmografia". As palavras são da burgomestre da Cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, e são dirigidas à família de Jean-Paul Belmondo.

Na mensagem de condolências, a líder da autarquia da capital confia que foi com "profunda tristeza" que tomou conhecimento do falecimento do ator francês.

Lydie Polfer diz que "conheceu o pai de Jean-Paul Belmondo, a sua filha Florence e o seu filho Paul [ator], em 1986", ano em que o pai de "Bébel", como era chamado, expunha as suas obras na Villa Vauban, na Cidade do Luxemburgo.

"Um encontro dos mais agradáveis que hoje recordo com grande emoção", sublinha a deputada e burgomestre liberal (DP). Jean-Paul Belmondo morreu esta segunda-feira, aos 88 anos.

O ator francês deixa um legado de cerca de 80 filmes. Foi uma das grandes estrelas do cinema europeu das décadas de 1960 e 70.



