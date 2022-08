Flavia Pedra Soares anunciou a morte do apresentador, esta manhã aos 84 anos e deixou uma declaração de “amor eterno”

Óbito

Morte de Jô Soares. A mensagem emocionada da ex-mulher do humorista

Redação

Ator, apresentador, escritor que durante anos pôs a rir o Brasil e Portugal, Jô Soares faleceu esta madrugada, aos 84 anos, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, anunciou a sua ex-mulher Flavia Pedra Soares numa mensagem nas redes sociais.



O humorista estava internado desde o passado dia 25 de julho devido a uma pneumonia, avança o Jornal Globo. Jô Soares estava "cercado de amor e cuidados" escreve Flavia Pedra Soares que foi casada com o apresentador entre 1987 e 1998.

“Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você”, declara a ex-mulher agradecendo as “risadas de dar asma” que tinha com o ex-marido. Flavia agradece também o quanto o ator lhe proporcionou e a vida que tiveram juntos terminado a homenagem com um “amor eterno”.

Morreu o humorista brasileiro Jô Soares Na última publicação no Twitter, escreveu: "Não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Mas não minta para quem te escuta e nem dececione os olhos de quem te admira."

Obrigada, escreve, “por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo”.

Homenagem dos fãs

Aos admiradores e fãs de Jô Soares a ex-mulher pede que “celebrem” a diversão que Jô lhes proporcionou e lhe façam “um brinde à sua vida”. “Aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida”.

A homenagem deve ser feita “à vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor”, diz Flavia Pedra Soares.

Flavia e Jô Soares continuaram sempre muito unidos, depois de terminarem o relacionamento. Como declarou o humorista numa entrevista, esta foi "separação que não deu certo", pois os dois estavam sempre juntos, lembra o Jornal O Globo.

José Eugénio Soares, conhecido por Jô Soares, nasceu a 17 de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Estreou-se no cinema e na televisão no final dos anos de 1950, como argumentista e ator, nomeadamente no Grande Teatro da TV-Tupi, atingindo sucesso maior cerca de dez anos depois quando chegou à TV Globo com o programa "Faça Humor Não Faça Guerra", de que era ator e autor.

Portugal descobriu o autor de "O Xangô de Baker Street" em 1981, quando a RTP passou a transmitir o seu programa de humor "Viva o Gordo!".

