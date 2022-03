A banda de rock americana anunciou na sexta-feira à noite a morte do seu baterista, Taylor Hawkins, aos 50 anos de idade.

Morreu Taylor Hawkins, o baterista dos Foo Fighters

Redação A banda de rock americana anunciou na sexta-feira à noite a morte do seu baterista, Taylor Hawkins, aos 50 anos de idade.

O baterista dos Foo Fighters Taylor Hawkins morreu, anunciou a famosa banda de rock americana numa declaração publicada na sua conta no Twitter na sexta-feira à noite. "A família Foo Fighters está devastada pela trágica e inoportuna morte do nosso amado Taylor Hawkins", escreveu a banda encabeçada pelo antigo baterista dos Nirvana Dave Grohl, sem especificar a causa ou circunstâncias da morte.

"O seu espírito musical e o seu riso contagiante serão para sempre recordados por todos nós", referia ainda a declaração.

A banda, um dos grupos de rock alternativo mais influentes e aclamados pela crítica, deveria tocar no Estéreo Picnic Festival, em Bogotá, na sexta-feira.

O corpo do baterista "está lá (no Hotel Casa Medina) e de momento não temos mais informações", disse uma fonte do Ministério Público de Bogotá à AFP, referindo-se a um hotel no leste da capital colombiana. Taylor era membro dos Foo Fighters desde 1997, tocando bateria em alguns dos seus maiores sucessos, incluindo "Learn to Fly" e "Best of You". Tocou anteriormente bateria para a cantora canadiana Alanis Morissette.

