Óbito

Morreu Sakamoto, autor de bandas sonoras inesquecíveis

Redação "Viveu com a música até o fim”, lê-se no comunicado onde é anunciada a morte do artista.

Compôs bandas sonoras inesquecíveis, foi pioneiro nos sons digitais e fez uma campanha fervorosa pelo meio ambiente: o artista Ryuichi Sakamoto, adorado no seu Japão natal, morreu de cancro na passada terça-feira, 28 de março, aos 71 anos. “Viveu com a música até ao fim”, disse a equipa do japonês no site oficial, acrescentando que o artista desejava um funeral discreto e reservado ao círculo familiar.

“Enquanto fazia o tratamento para um cancro descoberto em junho de 2020, Sakamoto continuou a criar trabalhos no seu estúdio em casa sempre que a sua saúde permitia. Ele viveu com a música até o fim”, lê-se no comunicado.

A CNN lembra que o trabalho de Sakamoto se tornou conhecido do grande público sobretudo através das bandas sonoras que compôs para obras de realizadores como Pedro Almodóvar (“Saltos Altos”), Oliver Stone (a série “Wild Palms”), Brian de Palma (“Os Olhos da Serpente”, entre outros), Luca Guadagnino (“The Staggering Girl”) ou Alejandro González Iñárritu.

O artista esteve ainda nomeado para um globo de ouro com a música “The Revenant: O Renascido”, feita com o seu colaborador habitual, Alva Noto.



Em 2014 já lhe tinha sido diagnosticado um tumor na garganta, que foi curado após anos de tratamento.

No ano passado, em junho, escreveu um ensaio intitulado “Viver com cancro”, no qual explicava que a doença estava em estado muito avançado.

*com AFP