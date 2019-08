Williams foi diretor de animação do filme "Quem tramou Roger Rabbit" ("Who Framed Roger Rabbit?"), dirigido por Robert Zemeckis, e criou os personagens de Roger e Jessica Rabbit.

Morreu Richard Williams criador do personagem Roger Rabbit no cinema

Williams foi diretor de animação do filme "Quem tramou Roger Rabbit" ("Who Framed Roger Rabbit?"), dirigido por Robert Zemeckis, e criou os personagens de Roger e Jessica Rabbit.

O ilustrador e animador canadiano Richard Williams, criador do personagem Roger Rabbit, faleceu na sexta-feira, no Reino Unido, aos 86 anos, anunciou a família do artista galardoado por três vezes com um Óscar.

Nascido em Toronto, no Canadá, mudou-se para o Reino Unido na década de 1950, e veio a falecer em Bristol, onde residIa, segundo a família.

Conquistou também três prémios Bafta, atribuídos pela Academia de Cinema Britânica, além de participar em outros filmes, como a comédia "O regresso da Pantera Cor de Rosa" e "Casino Royal".

O seu primeiro filme, "The Little Island", criado em 1958, valeu-lhe um prémio Bafta, e, em 1971, a sua adaptação para cinema de "Um Conto de Natal", de Charles Dickens, conquistou o priemiro Óscar de Melhor Curta-Metragem de Animação.

Ao longo da carreira realizou várias ´masterclasses´ sobre animação, e deixou um livro sobre a sua arte, intitulado "The Animator's Survival Kit" (“O Equipamento de sobrevivência do Animador”, em tradução livre), considerado fundamental para os profissionais do setor.

