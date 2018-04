Cineasta checo tinha 86 anos e fora o responsável por obras como "Voando sobre um ninho de cucos" ou "Amadeus".

Morreu o realizador Milos Forman

Cineasta checo tinha 86 anos e fora o responsável por obras como "Voando sobre um ninho de cucos" ou "Amadeus".

O realizador checo Milos Forman, de 86 anos, morreu hoje sem que sejam conhecidas para já as causas do seu falecimento. Nascido na então Checoslováquia, a 18 de fevereiro de 1932, Forman era filho de um professor e de uma hoteleira. Durante a II Guerra Mundial, os pais foram vítimas dos campos de concentração nazis: a mãe foi morta em Auschwitz, em 1943, e o pai morreu em Buchenwald no ano seguinte.

Forman iria sobreviver junto de familiares,começando a filmar ainda em solo checoslovaco. Deixaria o país para rumar aos Estados Unidos depois da invasão soviética que esmagou o movimento político Primavera de Praga, através do qual se buscava precisamente a libertação da influência da União Soviética. Forman estava, nessa altura, em Paris, já a negociar a psosibilidade de realizar um primeiro filme nos EUA.

Radicado em Nova Iorque, iria tornar-se professor na Universidade de Columbia ao mesmo tempo que prosseguia a sua carreira como realizador. Forman recebera nomeações para o Óscar de melhor filme estrangeiro ainda na Checoslováquia, com "Os Amores de uma Loira" e "O Baile dos Bombeiros", mas só com a película "Voando sobre um ninho de cucos", de 1975, recebeu a distinção como realizador (o filme acumulou Óscares nas cinco categorias principais).

A partir de 1977, o realizador passou a ter também nacionalidade norte-americana. De 1984 é "Amadeus", outra obra genial de Forman e premiada com oito Óscares da Academia em Hollywood. Pelo meio ficavam filmes como "Hair" ou "Ragtime". De 1989 até 2011 continuou a sua atividade criativa, realizando, por exemplo, "Valmont", "People versus Larry Flint", "Man on the Moon", "Goya's Ghosts" ou "Les Bien-Aimés".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.