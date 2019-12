O músico que tinha atuado em março no Luxemburgo, com Nicky Minaj, faleceu esta manhã vítima de uma convulsão. As causas ainda são desconhecidas.

Morreu o rapper Juice Wrld com apenas 21 anos

O músico que tinha atuado em março no Luxemburgo, com Nicky Minaj, faleceu esta manhã vítima de uma convulsão. As causas ainda são desconhecidas.

Morreu o rapper norte-americano Juice Wrld, com apenas 21 anos, esta manhã de domingo. O músico tinha aterrado no aeroporto de Midway, num avião particular, quando teve uma convulsão.

Foi transportado para um hospital Christ, em Chicago, onde acabaria por vir a falecer. As causas da morte são por enquanto desconhecidas, tendo a polícia já divulgado um comunicado a informar que só amanhã poderá adiantar algumas informações, depois de realizada a autópsia.

Para já uma equipa de detetives está a investigar a sua morte do jovem músico, de acordo com o Departamento da Polícia de Chicago.



Juice Wrld celebrou o seu 21º aniversário na passada segunda-feira, dia 2, e já tinha estado no Luxemburgo. O rapper atuou a 20 de Março, no Rockhal, onde fez a primeira parte do concerto da Nicki Minaj.

AFP

Uma carreira meteórica

De seu nome verdadeiro Jarad Anthony Higgins, nascido em Chicago, Juice Wrld era um rapper, em verdadeira ascensão.

No início desta semana, o Spotify anunciou que Juice Wrld constava entre os cinco principais músicos masculinos ouvidos nesta plataforma nos EUA este ano.

Em 2017 lança um EP ‘Nothings Different’, cujo tema ‘Lucid Dreams’ se torna um dos seus maiores sucessos que chegou ao segundo lugar do Billboard Hot 100.

'All Girls Are The Same' foi outro dos seus grandes hit.

Na sua breve carreira, interrompida repentinamente, editou dois álbuns ‘Goodbye & Good Riddance’, em 2018, e ‘Death Race For Love’, este ano, que chegou a liderar o top dos mais vendidos nos EUA.

A premonição sobre os 21 anos

Em 'Legends', outro dos seus sucessos, o cantor e compositor canta: "O que é o clube dos 27? Não estamos a passar dos 21".

O clube dos 27 é o grupo de lendas como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin ou Amy Winehouse que faleceram com 27 anos.

Juice referia-se aos 21 anos após a morte de Lil Peep, vítima de overdose e de XXXTentation que foi assassinado aos 20 anos.

Agora também ele ficará para a história como um promissor rapper que passou a fazer parte do clube dos 21 anos, o músico que lhes deu o nome.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.