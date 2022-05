Jethro Lazenby tinha 31 anos e a sua morte foi confirmada pelo músico australiano, que em 2015 perdeu outro filho, vítima de uma queda fatal num penhasco, em Inglaterra.

Música

Morreu o filho mais velho de Nick Cave. É o segundo filho que o cantor perde

Redação Jethro Lazenby tinha 31 anos e a sua morte foi confirmada pelo músico australiano, que em 2015 perdeu outro filho, vítima de uma queda fatal num penhasco, em Inglaterra.

O cantor Nick Cave anunciou, esta segunda-feira, a morte do seu filho mais velho, Jethro Lazenby, de 31 anos.

"Com muita tristeza, posso confirmar que o meu filho, Jethro, faleceu", disse o músico australiano numa curta declaração onde não são adiantados detalhes sobre as causas da morte e onde é pedido o respeito pela privacidade da família neste momento.

Nascido em Melbourne, na Austrália, em 1991, Jethro Lazenby só terá conhecido o pai aos sete anos de idade mas os dois ter-se-ão aproximado com o tempo. "Para meu eterno pesar, não tive muito contacto com o Jethro nos primeiros anos, mas agora tenho uma grande relação com ele", afirmou o cantor em 2008, segundo recorda a revista Pitchfork.

Jethro Lanzeby Foto: Facebook de Jethro Lanzeby





Jethro vivia na Austrália, mas teve uma carreira de modelo que o levou a trabalhar em Londres. O filho mais velho de Nick Cave tinha também feito algumas incursões na área da representação, sob o nome de Jethro Cave, de acordo com a Rolling Stone.

Os últimos tempos de vida foram conturbados. No início de março, foi preso por ter agredido violentamente a mãe, Beau Lazenby, em Melbourne, e já em 2018 tinha sido detido por agredir uma namorada. Na sexta-feira passada foi libertado da prisão, de acordo com o jornal local Herald Sun.

De acordo com o jornal Metro, quando saiu da prisão, onde lhe terá sido diagnosticada esquizofrenia, Jethro Lazenby foi ordenado, pelo juiz, a submeter-se a um tratamento de reabilitação contra a dependência de drogas e a evitar contactos com a mãe durante dois anos.

O segundo filho que o cantor perde

Este é o segundo filho que Nick Cave perde. Há sete anos, a tragédia bateu à porta do cantor de 'Into My Arms' com a morte do filho Arthur, de 15 anos, na sequência de uma queda de um penhasco, em Inglaterra. O álbum "Ghosteen", que Cave lançou com os Bad Seeds em 2019, foi dedicado à sua memória.

Nick Cave and The Bad Seeds têm concerto marcado para o Luxemburgo, este verão, no âmbito da digressão mundial que arranca no dia 2 de junho na Dinamarca. Dois meses depois, é a vez da Rockhal receber o cantor e a sua banda.

