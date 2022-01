Criadoor morreu no domingo aos 73 anos de "morte natural". Costureiro tinha acabado de anunciar novos projetos no início da semana.

Morreu o criador de moda francês Thierry Mugler

O estilista francês Thierry Mugler, que se destacou no mundo da moda nos anos 1980, morreu no domingo, em Paris, aos 73 anos, de “morte natural”, anunciou o seu agente, Jean-Baptiste Rougeot.

“É com imensa tristeza que damos conta do falecimento de Manfred Thierry Mugler”, escreveu na página oficial do criador de moda na rede social Facebook.

Segundo Jean-Baptiste Rougeot, a morte de Thierry Mugler aconteceu de forma inesperada, já que o costureiro tinha ainda projetos em curso e tinha acabado de anunciar novos projetos no início da semana.

Nascido em Estrasburgo em 1948, Thierry Mugler foi para Paris aos 20 anos, e criou a sua própria marca de moda — “Café de Paris” — em 1973, um ano depois de criar uma empresa em nome próprio.

As suas silhuetas estruturadas e sofisticadas impuseram-se rapidamente no mundo da moda, não só devido à imagem original, mas também às apresentações públicas que organizava com espetacularidade.

Desde setembro de 2021 que estava a ser alvo de uma exposição no Museu de Artes Decorativas de Paris, intitulada “Thierry Mugler, Couturissime”, concebida pelo Museu das Belas Artes de Montreal (MBAM).

*com agência Lusa



