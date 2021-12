Morreu o ator Rogério Samora, aos 63 anos

Em 1980, a historiadora angolana Aida Freudenthal sugeriu a existência de uma relação entre um domínio colonial indirecto e o início de um questionamento ou rejeição do domínio colonial. Assim, desde finais do século XIX ao pan-africanismo de W. E. B. Dubois, sucederam-se as teorias e os movimentos de emancipação dos negros, que enalteceram as capacidades dos africanos de criar as suas culturas e assumir as rédeas do seu próprio destino.