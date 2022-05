O ator morreu enquanto dormia. Estava na República Dominicana a gravar o seu novo filme, "Dangerous Waters".

Óbito

Morreu o ator norte-americano Ray Liotta

O ator morreu enquanto dormia. Estava na República Dominicana a gravar o seu novo filme, "Dangerous Waters".

O ator norte-americano Ray Liotta, estrela do mítico filme "Tudo Bons Rapazes", morreu aos 67 anos, anunciaram vários meios de comunicação norte-americanos esta quinta-feira.

O ator morreu enquanto dormia, especifica o site TMZ, citando uma fonte próxima a Ray Liotta.

O site Deadline também avançou com a morte do ator, que aconteceu durante as filmagens do seu novo filme - "Dangerous Waters" - que está a ser gravado na República Dominicana.

Ainda não foi revelada a causa da morte.